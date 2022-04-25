Dünyaca ünlü markaların pek çok başarı sırrı bulunsa da belki de akılda kalıcı bir iz bırakmanın birincil yolu logolardır. Peki ya dünyaca ünlü pek çok markada gizlenen millî mesajları daha önce fark etmiş miydiniz?

Markalar günümüzde, verdikleri üstün ve kaliteli hizmetlerin yanı sıra; reklama ve akılda kalıcılığa dair de çok hummalı çalışmalar yapıyorlar. Başarılı olmuş her markanın logo çalışmasında en az bir tane özel detay görmek işten bile değil.

Ferrari’nin kendine has kırmızı tonu (Ferrari kırmızısı), yemek sektöründe özenle seçilen iştah açıcı kırmızı tonlar, sosyal medya platformlarında sosyalliği temsil eden mavi ton... Bunlar hepimizin bugüne kadar defalarca kez okuduğu ve artık ezberlediğimiz bilgilerdi. Bugün sizleri yeni bir detay ile tanıştıracağız: ünlü markaların logolarında yatan milli vurgular!

IKEA – İsveç

Listemizin ilk sırasında mobilya, ev dekorasyonu denince şüphesiz akla ilk gelen markalardan biri olan IKEA var. Ingvar Kamprad tarafından 1943 yılında kurulan İsveçli dev şirketin logosu ile İsveç bayrağının renkleri tamamen aynı. IKEA kelimesinin; kurucusu Ingvar Kamprad’ın baş harfleri, diğer iki harfin ise Kamprad’ın yaşadığı iki yerin baş harflerinden (Elmtaryd ve Agunnaryd) geldiğini biliyoruz. IKEA’nın neden İsveç bayrağının renklerinden oluşan bir logosu olduğunu ise bilemiyoruz.

Ferrari – İtalya

Lüks, spor ve otomobil kelimelerini bir araya getirince şüphesiz pek çok kişinin aklına gelen ilk markalardan biri olan İtalyan markası Ferrari de logosunda ait olduğu ülkenin renklerine IKEA kadar olmasa da yer veren markaların başında geliyor.

1946 yılında Enzo Ferrari tarafından kurulan Ferrari, logosunda efsane savaş pilotu Kont Enrico Barracca’nın atına yer verirken; sarı arka plan Ferrari’nin kurulduğu şehir olan Modena’yı temsil ediyor fakat asıl mesaj logonun üst tarafında bulunan ve İtalya bayrağının renklerine ait olan yeşil, beyaz ve kırmızı çizgilerde...

NOKIA – Finlandiya

Pek çoğumuzun kullandığı ilk telefonun markası, Android çağına kadar telefon sektörünün tartışmasız lideri ve Finlandiya markası olduğunu öğrendiğimizde hepimizin şaşırdığı Nokia da logosunda ait olduğu ülkenin renklerine yer veren markalardan.

Kendine has tipografisi ile mavi renk yazı ve beyaz arka planıyla tamamen Finlandiya bayrağının renklerinden meydana gelen Nokia da listemizde...

BMW – Bavyera / Almanya

Ferrari’den, bir başka dünyaca ünlü otomobil markası olan BMW (Bayerische Motoren Werke)’ye geçiş yapalım. Belki de şu an ünlü bir Alman markası olan BMW’nin bu listede ne işi var diye soruyor olabilirsiniz fakat BMW logosundaki mavi ve beyaz renkleri, BMW’nin kurulduğu eyalet olan Bavyera’nın resmi renkleridir.

Türk Hava Yolları – Türkiye

Türk Hava Yolları ya da uluslararası arenadaki ismiyle Turkish Airlines, ülkemize ait olup; bizleri Avrupa ve dünyada temsil eden en önemli markalardan biri. Birçok kez Avrupa’nın en iyi hava yolu seçilen ve dünyada en çok noktaya uçuş yapan firma olarak bilinen THY’nin logosunda en yüksek rakımlarda bile uzun süre uçabilen yaban kazı ile beraber Türk bayrağının renkleri yer alıyor.

Pepsi – ABD

Coca Cola’nın en büyük rakiplerinden PepsiCo şirketine bağlı Pepsi’nin logosu, tıpkı ABD bayrağı gibi kırmızı, mavi ve beyaz renklerinden oluşuyor. Pepsi’nin ilk logosu ise, kurulduğu bölge olan Kuzey Karolina’nın bayrağındaki kırmızı ve beyaz renklere sahipti.

Toyota ve Toshiba – Japonya

Adını, kurucusu olan Kiichiro Toyoda (Toyoda, bereketli pirinç tarlası anlamına gelir)’dan alan ünlü otomobil markası Toyota ile dünyanın en büyük beş bilgisayar markasından biri olan Toshiba’nın logoları da ait oldukları ülke olan Japonya bayrağının renkleri ile birebirdir.

Özellikle Toyota’nın Toyoda’lı logosunda Japonya bayrağı izleri daha belirgin bir şekilde görülmektedir.

SOCAR – Azerbaycan

Azerbaycan denilince akla ilk gelen gelir kaynağı hiç şüphesiz ki sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynakları. Azerbaycan’ın dünya genelinde hizmet veren markası Socar’ın logosu da tamamen kardeş ülke Azerbaycan’ın bayrak renklerinden oluşuyor. Her ne kadar bu durumda Socar’ın bir devlet şirketi olması etkili olmuş gibi görünse de; bizler Socar’ın dev markaların izinden giderek bu yolu tercih ettiğini düşünüyoruz.

Danone – Fransa

Her ne kadar kurucusu Osmanlı vatandaşı İzak Karasu olsa da çok uluslu bir şirket olarak kayıtlara geçen ve günümüzde Fransa merkezli bir marka olarak ön plana çıkan Danone’nin logosunun renkleri de elbette tamamen Fransa bayrağının renklerine ait.

Nestlé – İsviçre

Özellikle de enfes lezzetli çikolataları ile tanınan fakat pek çok gıda dalında hizmet veren dünyanın en büyük yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, İsviçre menşeli bir marka olduğunu bizlere logosunda hissettiriyor.

Bank of America ve FedEx – ABD

FedEx'in Federal Express olduğu yıllarda kullandığı logosu

Federal Express ya da hepimizin tanıdığı ismiyle FedEx, pek çok kişi tarafından dünyanın en iyi kargo ve lojistik markası olarak gösteriliyor. Dünyanın en değerli 100 markası içerisinde bulunan FedEx’in mevcut logosu şu an farklı olsa da kuruluş logosu da dahil olmak üzere eski logoları tamamen ABD bayrağını temsil ediyordu.

Yine dünyanın en değerli 100 markasından biri olan Bank of America da ABD bayrağının renklerine fazlasıyla sahip bir marka olarak biliniyor.

Dünya’ya tam açılamayıp, henüz dünya markası olma yolunda ilerleyen Türk markaları

Ülkemizde her sene belli bir ihracat oranına ulaşan fakat henüz dünya markası olma konusunda yolun başında sayılan Arçelik, Arzum, Atiker, Collezione, Çaykur, Dimes, Tamek, Torku, Ülker ve Vestel’in de tamamen ülkemizin bayrağına ait renklere logolarında yer verdiğini görebiliyoruz.

Ziraat Bankası ve Akbank

Her ne kadar günümüzdeki tabelalarından T.C. ibaresi 2012 yılında kaldırılmış olsa da; o yıla kadar Ziraat Bankası’nın tabelalarında da tıpkı logosundaki kırmızı beyaz başak ibaresinin üzerindeki gibi T.C. ibaresi vardı ve logo günümüzdeki gibi kırmızı beyaz renklerinden oluşuyordu. Günümüzde ise, T.C. ibaresi dışında Ziraat Bankası aynı logoyu kullanmaya devam ediyor (başak üzerindeki T.C. ibaresi halen var).

Uluslararası pazarda da ülkemizi temsil eden Akbank ise, Adana – Kayseri Bankası olarak kuruldu ve ismi kısaca Akbank olarak belirlendi. Logosunda da marka ismindeki ak kelimesine de atıfta bulunarak kırmızı arka plan üzerinde beyaz renk kullanıldı. Tabii bu iki renk aynı zamanda da Türk bayrağına ait renklerdi. Tesadüf mü dersiniz yoksa kaderin cilvesi mi, karar sizlere ait.

Kaliforniya menşeli markaların Kaliforniya’ya olan bağlılıkları

ABD’nin en büyük nüfusa sahip 3. eyaleti olan Kaliforniya’da kurulmuş olan pek çok dünya çapında marka var. Microsoft’un ardından dünyanın en büyük yazılım şirketi olarak bilinen Oracle başta olmak üzere; Netflix, Adobe, Youtube, Snapdragon, Tesla ve Cisco gibi pek çok Kaliforniya merkezli şirketin logoları tamamen Kaliforniya bayrağına da renklerini veren kırmızı ve beyazdan oluşuyor.

ATI – Kanada

NVIDIA’nın sektördeki en dişli rakibi olarak bilinen grafik işlemci ve yonga seti markası ATI, Kanada’ya ait bir marka. Sanıyoruz ki Kanada bayrağı ve ATI’nin logosundan bahsetmeye gerek bile yok

Canon, Fujitsu, Hitachi, Honda, Jvc, Mitsubishi, Pionner, Sharp ve Suzuki – Japonya

II. Dünya Savaşı’nda aldığı büyük hasara rağmen dünyaca ünlü pek çok markaya sahip olan ve dünya genelinde çok itibarlı bir pazara sahip olan Japonya, bayrağının renklerini temsil eden dev markalara da sahip. Şüphesiz ki bu markaların başında otomobil devleri Honda, Mitsubishi ve Suzuki gibi markalar geliyor. Yine aynı şekilde Canon’un da içerisine dahil olduğu pek çok ünlü Japon markasının logoları kırmızı ve beyazdır.

Peki ya sizler dünya devi markaların logolarının özellikle ait oldukları ülkelerin bayrak renkleriyle aynı olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu durum rastlantı mı yoksa markalar bunu belirli sebeplerden ötürü kasıtlı olarak mı seçiyor? Yukarıda saydığımız örnekler dışında eklemek istediğiniz markalar da var mı? Yorumlar kısmında düşünce ve fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz.