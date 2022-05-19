Dünya sanat tarihi duvara, tuvale ya da bambaşka bir materyale çizdikleri unutulmaz eserlerle hatırlanan sayısız ressamla dolu. Bunlardan bazılarının kıymeti yaşarken, bazılarınınki ise öldükten yüzlerce yıl sonra bilindi. Gelin dünyaca ünlü ressamlardan bazılarına yakından bakalım ve en ünlü eserlerini görelim.

Şüphesiz sanat denilince pek çok kişinin aklına ilk olarak resim gelecektir. Haklısınız çünkü iyi bir resim bazen ciltlerce romanın anlattığı hikayeyi yalnızca birkaç basit çizgi üzerinden anlatabilir ve bir kişinin önünde saatlerde düşünmesine neden olabilir. Dünya sanat tarihinde verdikleri eserlerle gönlümüzü kazanan ve adlarını tarihe altın harflerle yazdıran sayısız ressam var.

TimeOut internet sitesinde Will Gleason tarafından hazırlanan içerikte tüm zamanların en iyi ressamlarından söz ediliyor. Biliyoruz, bu tür listeler genelde herkesi memnun edemez çünkü herkesin favorisi ressamı farklıdır. Ancak bu eserlere bakarken benim sevdiğim nerede diye düşünmek yerine ilham almaya ve çok daha fazlasını öğrenmeye odaklanın. İşte dünyaca ünlü ressamlardan bazıları ve en ünlü eserleri.

Tüm zamanların en iyi ressamları ve en ünlü tabloları:

Bir ressamdan çok daha fazlası: Leonardo da Vinci

1452 - 1519 yılları arasında yaşamış olan İtalyan Leonardo da Vinci için ressam demek az kalır. Rönesans döneminin önemli ismi aynı zamanda bir filozof, astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltraş, botanist, jeolog, kartograf ve yazardır. Bazı eserleri bugün bile gizemini korumaktadır.

En ünlü resimleri: Mona Lisa Son Akşam Yemeği Vitruvius Adamı



Davut heykeli ile biliyoruz: Michelangelo

1475 - 1564 yılları arasında yaşamış olan İtalyan Michelangelo, Rönesans döneminin en önemli ressam, heykeltraş, mimar ve şairlerindendir. Resimleri her ne kadar kendine hayran bıraksa da en ünlü eserlerinden bir tanesi Davut keykelidir. Kendisi Sistina Şapeli’nin tavan resimlerini de yapmış ve 4 yıllık bir çalışma sonucunda benzersiz bir eser ortaya çıkarmıştır.

En ünlü resimleri: Adem'in Yaratılışı Pietà Kıyamet Günü



Işığın ve gölgelerin ressamı: Rembrandt

1606 - 1669 yılları arasında yaşamış olan Rembrandt, tam adıyla Rembrandt Harmenszoon van Rijn; Hollanda sanatının en önemli ressamlarından bir tanesidir. Işığın ve gölgelerin ressamı olarak anılan Rembrandt, Hollanda Altın Çağında yaşamış ve ülkenin bilimde, ticarette ve sanatta kendini geliştirdiği bu dönemde kendi otoportresi de dahil pek çok önemli esere imza atmıştır.

En ünlü resimleri: Danae Jacob de Gheyn III Dr. Nicolaes Tulp'un Anatomi Dersi Belşazzar'ın Ziyafeti Gece Devriyesi



Borç içinde öldü: Johannes Vermeer

1632 - 1675 yılları arasında yaşamış olan Hollandalı Johannes Vermeer, barok resim sanatının en önemli eserlerine imza atmıştır. Genel olarak eserlerinde ev içi günlük hayatı betimler. Öldüğü zaman eşi ve çocuklarına büyük bir borç bırakmıştır. Bunun nedeni hayatı boyunca çok az tablo üretmesidir. Yine de sayıca az olan bu resimler, bir türün en değerli örnekleri olarak kabul edilirler.

En ünlü resimleri: İnci Küpeli Kız Christ in the House of Martha and Mary Açık Pencere Önünde Mektup Okuyan Kız Young Woman with a Water Pitcher



Sonradan kendini eğlenceye verdi: Jean-Antoine Watteau

1684 - 1721 yılları arasında yaşamış olan Fransız ressam Jean-Antoine Watteau, sanatının ilk yıllarında sokaktaki sıradan insanın günlük hayatını betimliyordu. Sonraki yıllarda ürettiği eserler, kır eğlenceleri ve şenlikleri üzerinedir. Sonraki eserlerinde farklı temaları işlemesinin nedeni o dönem tiyatrodan ve Venedikli ressamlardan etkilenmesi olarak yorumlanır. En kalabalık tablolarında bile bireysel insan duygularını başarılı bir şekilde aktarmayı başarmıştır.

En ünlü resimleri: Le Pèlerinage à l'île de Cythère L'Enseigne de Gersaint La Boudeuse La Surprise



Egzotik bir tutku ile eskinin ruhu: Eugene Delacroix

1798 - 1863 yılları arasında yaşamış olan Fransız Eugene Delacroix, Fransa’nın en önemli romantik ressamlarından biri olarak kabul edilir. Dönemin empresyonist ve sembolistlerini de etkilediği bilinen Eugene Delacroix, eserlerinde güçlü fırça darbelerine, renklerin optik etkilerine ve egzotik bir tutkuya yer vermiştir. Eserlerinde eski dönemin ruhu olsa da bunu yeni ve benzersiz bir tarz ile yansıtmıştır.

En ünlü resimleri: Halka Yol Gösteren Özgürlük Liège Başpiskoposunun Katli Tasso Deliler Hastanesinde Tom O'Shanter'i Cadılar Kovalarken



İzlenimciliğin en önemli ismi: Claude Monet

1840 - 1926 yılları arasında yaşamış olan Claude Monet, Fransız empresyonist bir ressam olarak bilinir. Resim sanatında devrim bir hareket olan izlenimciliğin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Kullandığı fırça darbeleri ile resimlerinde özel bir renk ve ışık yaratarak istediği izlenimi aktarmayı başarmıştır. Son yıllarda muzdarip olduğu katarakt rahatsızlığı nedeniyle resimlerinde kırmızı tonları ağır basmıştır.

En ünlü resimleri: İzlenim: Gün Doğumu Gezinti Argenteuil Köprüsü Weeping Willow



Nokta sanatını geliştirdi: Georges Seurat

1859 - 1891 yılları arasında yaşamış olan Fransız ressam Georges Seurat, akademik resim geleneğine bağlı bir isim olarak bilinir. Kendisi ard izlenimci ve noktacı yani pointillist bir ressam olarak tanımlanır. Georges Seurat tarafından geliştirilen noktacılık sanatında zıt renklerdeki noktalar yan yana koyulur. Seurat, bir mozaik gibi işlenen resimdeki noktaların beynimizde birleşeceğine bir bütünlük oluşturacağına inanıyordu.

En ünlü resimleri: Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası Asnières'de Yıkananlar The English Channel at Grandcamp A Corner of the Harbor of Honfleur



Binlerce esere imza attı: Vincent van Gogh

1853 -1890 yılları arasında yaşamış olan Hollandalı ressam Vincent van Gogh, ard izlenimci bir ressam olarak tanımlanır. Sanat tarihinin en ünlü isimlerinden biridir. Yaklaşık 10 yıllık bir sürede 860’ı yağlı boya olmak üzere 2100’den fazla eser üretmiştir. Modern sanatın temellerini oluşturan renkler kullanan Vincent van Gogh manzara, natürmort, portre ve otoportrelere imza atmıştır. Eserlerinin büyük bölümünü ölmeden önceki son iki yılda yapmıştır.

En ünlü resimleri: Yıldızlı Gece Ayçiçekleri Arles'daki Yatak Odası Dr. Gachet'nin Portresi Keder



Ruhsal ve duygusal konuların ressamı: Edvard Munch

1863 - 1944 yılları arasında yaşamış olan Norveçli ressam Edvard Munch, ekspresyonist bir ressam olarak tanımlanır. Ruhsal ve duygusal konuları işlediği eserleri ile tanınan Edvard Munch, aynı zamanda Alman dışavurumculuk akımının gelişiminde büyük rol sahibidir. En ünlü eseri olan Çığlık’ta hayat, aşk, korku, ölüm ve melankoli konularını başarılı bir şekilde işlemiştir. Bu resminin pek çok farklı versiyonu vardır.

En ünlü resimleri: Çığlık Madonna Ayrılık Vampir



Dünya sanat tarihinde unutulmaz izler bırakmış en ünlü ressamlardan bazılarını ve en ünlü eserlerini listeleyerek bu isimler hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz isimleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.