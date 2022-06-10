Dünyanın Farklı Bölgelerinde Uygulanan En Garip Yasaklar

Zor zamanlar zor kararlar gerektirir ve bu kararların uygulanması için her ülke bazı yasaklar koyar. Bu yasaklardan bazıları rahatsız edici olsa da mantıklıdır ancak bazılarına pek de akıl sır erdiğini söyleyemeyiz. Gelin dünya haritası üzerinde bir yolculuğa çıkalım ve neden olduğu bile anlaşılmayan dünyanın en garip yasaklarından bazılarını görelim.

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bazı yasaklar var. Olabilir, hükümet kararı olarak uygulanan bu yasakları sevmesek bile anlayabiliriz. Ancak dünyanın farklı ülkelerinde olan bazı yasakları bırakın sevmeyi anlamak bile mümkün değil. Şu an ilginç bir şekilde uygulanmaya devam etse de dünyanın en garip yasakları denilen bu kuralların hepsi zor zamanlarda uygulanması gereken zor kararlar nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Far and Wide isimli internet sitesi tarafından derlenen dünyanın en garip yasakları listesine baktığımız zaman pek çoğunun aslında uzun yıllar önce alındığını görüyoruz. Bazıları yasal olarak yürürlükte olsa bile uygulanmıyor ancak bazıları kolluk kuvvetleri tarafından sıkı denetime sahip ve uygulanmadığı zaman yasağı çiğneyen kişiler ağır cezalara çarptırılabiliyor. Gelin dünyanın en garip yasaklarından bazılarına yakından bakalım.

Dünyada uygulanan en garip yasaklar:

Singapur’da sakız çiğnemek yasaktır:

Her şey 1992 yılında insanların otomatik geçiş sistemlerini bozmak için sensörlere sakız yapıştırmasıyla başladı. Ülkenin Konut ve Geliştirme Kurulu’nun bu sakızları temizlemek için 150 bin dolardan fazla para harcaması ile işler kontrolden çıktı ve hem sakız ithal etmek hem de satmak yasadışı hale getirildi. Diş hekimleri tarafından verilen ve nikotin içerikli sakızlar dışında ülkede sakız bulundurmak hapis cezasına çarptırılma nedenidir.

Kanada radyo istasyonları yerli ve milli yayın yapmak zorunda:

Batılı ülkeler her ne kadar dünyaya gülücükler saçarak özgürlük naraları atsalar da aslında sıkı kurallara sahip milliyetçilerdir. Kanada’da yayın yapan radyo istasyonlarının toplam yayın sürelerinin %35’ini yerli sanatçılara ayırma zorunluluğundan bu durumu anlıyoruz. Kanada radyoları özellikle hafta içi 06.00 ve 18.00 saatleri arasında yalnızca Kanadalı sanatçıların eserlerini çalmak zorundadırlar.

Alman otobanlarında benzininizin bitmesi suçtur:

Almanlar yol yapmayı iyi bilirler. Almanya’nın otobanları gerçekten dünyanın en iyileri arasındadır. Ancak otobanın ortasında benzininiz biterse ceza alırsınız. Çünkü Almanya hükümetine göre arabanıza benzin koymak sizin sorumluluğunuzdur ve benzin bitip de arabanızı kenara çekerek otobanda yürümeye başlarsanız hem kendinizi hem de diğer insanları tehlikeye atarsınız.

İsviçre’de çıplak gezmek yasaktır:

İsviçre, eşsiz doğal güzellikleriyle bilinir. Her yıl binlerce kişi İsviçre’nin dağlarında doğa yürüyüşü yapmak için ülkeye gider ancak tek bir şart vardır, giyinik olmak. Nasıl yani Bebek sahilindeki yabancılar gibi rahat rahat İsviçre dağlarında gezemeyecek miyiz diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Maalesef hayır. Çünkü 2000’li yılların başında bir grup İsviçreli ve Alman yürüyüşçü toplu olarak çıplak gezdikleri için bu durum yasal olarak cezaya tabi tutuldu.

İtalya’nın Venedik şehrinde güvercinleri beslemek yasaktır:

İtalya’nın genelinde değil, yalnızca Venedik şehrinde güvercin beslemek 2008 yılından beri yasaktır. Çünkü güvercin pisliklerinin San marco Meydanı’ndan temizlenmesi için her yıl milyonlarca euro harcanıyor. Venedik’te güvercin beslerken yakalanırsanız neredeyse bin euro ceza ödersiniz.

Yunanistan’da bulunan Akropolis bölgesinde topuklu ayakkabı giymek yasak:

Daha doğrusu giymek değil de topuklu ayakkabı giymiş vaziyette yürümek yasak. Yunanistan hükümeti tarafından 2009 yılında alınan karar antik şehir Akropolis’i gezen turistlerin topuklu ayakkabı ile gezmesini yasaklıyor. Bu, son derece anlaşılır bir yasak çünkü Akropolis yaklaşık 2500 yıllık bir bölge. Sivri topuklu ayakkabıların bu kalıntılara zarar vermesi istemiyor. Sivri olmayan topuklu ayakkabılar ise muğlak bir konu.

Polonya’da Winnie the Pooh yasaktır:

Zaten ne kadar ahlaksızlık varsa bu çizgi filmlerde var. Winnie the Pooh çizgi filminin ana karakteri ayıcık Winnie’yi bilirsiniz. Şöyle alıcı gözle bir bakın; evet, baya baya pantolonsuz geziyor! Bu durumdan acayip rahatsız olan Polonya hükümeti hemen olaya el koyarak oyun alanlarının ve okulların çevresinde bu karaktere ait en ufak bir görsel bile olmasını yasaklamıştır. Çünkü pantolonsuz bir oyuncak ayı gören çocukların bu ahlaksızlık abidesinden etkileneceği düşünülüyor.

İngiltere parlamentosunda zırh giymek yasaktır:

Tarihi bir mekan olduğu için pek çok tur rehberi, turistleri İngiltere seyahati sırasında İngiltere parlamentosuna da götürür. Aman dikkat, hediyelik eşya mağazasından aldığınız zırhı çıkarmadan içeri girmeyin. Çünkü 1313 yılında alınan ve bugün hala yürürlükte olan bir kurala göre İngiltere parlamentosunda zırh giymek yasaktır. 14. yüzyılda alınmış bu kararı değiştirmek kimsenin aklına gelmemiş olsa gerek.

İskoçya’da sarhoşken binek hayvanlarına binmek yasaktır:

Eğer ayıksanız ve İskoçya’daysanız etrafta gördüğünüz inek, öküz, at gibi binek hayvanlarına gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. Ancak İskoçya’nın ünlü viskisinden birkaç kadeh içip de sarhoş olduysanız hemen o hayvanlardan uzaklaşın çünkü 1872 yılında alınan ve hala yürürlükte olan yasal bir karara göre İskoçya’da sarhoşken binek hayvanlarına binmek yasaktır. Ülkede sarhoşken dolu bir silah da taşıyamazsınız ama boş silah konusu biraz muğlak.

Karayipler’de bulunan ada ülkelerinde kamuflaj giymek yasaktır:

Nasıl yani ülkemizde bulunan yabancılar gibi askeri kamuflaj giyip TikTok’a video atamayacak mıyız diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Maalesef hayır. Karayipler’de bulunan Barbados, St. Vincent, St. Lucia, Antigua, Barbuda ve Jamaika gibi pek çok ada ülkesinde kamuflaj desenli kıyafetler giymek kesinlikle yasaktır. Çünkü kamuflaj giymek yalnızca askerlere özgüdür ve sizi yanlışlıkla asker zannedebilirler.

Danimarka’da halka açık alanlarda maske takmak yasaktır:

Hayır pandemi döneminde taktığımız maskelerden bahsetmiyoruz, daha çok cadılar bayramı döneminde takılan neşeli maskeler bu yasak kapsamında değerlendiriliyor. 2018 yılının Ağustos ayında alınan bir karara göre Danimarka’da halka açık alanda kostüm amaçlı maske, kask, eşarp, şapka, takma sakal ve burka giymek yasaktır. Bu yasak biraz art niyetli olarak değerlendiriliyor çünkü ülkedeki Müslümanların giyim özgürlüğünü kısıtlamak ve alay etmek amacıyla çıkarıldığı düşünülüyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde uçurtma uçurmak yasaktır:

Bu da ülkenin genelinde değil yalnızca Victoria eyaletinde uygulanan özel yasaklardan bir tanesi. 1966 yılında çıkarılan Özel Suçlar yasasına göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde uçurtma uçurmak yasaktır. Elinizde uçurtmayla gezseniz ama uçurmasanız ne olur sorusunun yanıtı biraz muğlak. Elbette bu yasa yürürlükte ancak pek uygulandığı söylenemez.

Kamboçya’da yılbaşı kutlamaları sırasında su tabancası kullanmak yasaktır:

30 Aralık ya da 2 Ocak günü gibi dilediğiniz gibi eşinizi dostunuzu ıslatabilirsiniz ancak yılbaşı akşamını Kamboçya’da geçirmeye karar verdiyseniz su tabancanızı evde bırakmak zorundasınız çünkü Kamboçya’da yılbaşı kutlamaları sırasında su tabancası kullanmak ve satmak yasaktır. Yasağın nedeni, yılbaşı günü ve gecesi ülkedeki kutlamaların bazen biraz dozunu aşabiliyor olması. Artık su tabancası ile ne yapıyorlar bilinmez ama kamu düzenini bozduğu ve trafik kazalarına sebep olduğu için o gün su tabancası yasa dışı kabul ediliyor.

Pek çok farklı ülkede yürürlükte olan dünyanın en garip yasaklarından bazılarını listeledik ve bu yasakların neden konulduğuna dair olan görüşleri paylaştık. Elbette tüm bu yasaklara biraz mizahi açıdan yaklaştık. Dünyanın en garip yasakları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.