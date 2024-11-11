Beyin, insan vücudu için öylesine önemlidir ki hemen hemen tüm işlevler burada düzenlenir. Soluk almadan sindirim sistemine kadar tüm eylemler, otonom sinir sistemi yoluyla biz farkına varmadan beyin tarafından yönetilir.

Uzun yıllar önce bazı sağlık problemleri sebebiyle doktora giden bir adam, inanılmaz bir beyin büyüklüğüne sahipti. Öyle ki doktorlar, bu beyin ağırlığını Guinness Dünya Rekorları’na kaydetti.

Gelin, bu adamın hikâyesine bakalım.

Guinness Dünya Rekorları’na göre en ağır beyin ödülü, 19. yüzyılın sonlarında Hollanda’da yaşayıp ölen isimsiz bir adama ait.

Beyni, normal insanlardaki beyin ağırlığın iki katından fazla olan adam, şimdiye kadar kaydedilen "En ağır düşünme organı" rekorunu elinde tutuyor. Ancak bu dev beynin sahibi için üzücü olan, bir organın büyük oluşunun her zaman olumlu bir şey olduğu anlamına gelmemesi.

Yani bu beyin büyüklüğü hem zamansız bir ölüme hem de zihinsel engelliliğe yol açabiliyor. Öyle ki bu adam, epilepsi ve gelişimsel sorunlar yaşadıktan sonra, henüz 21 yaşındayken Meerenberg Akıl Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

1899’da yapılan otopside beynin ağırlığı, 2,85 kilogram olarak kaydedildi.

“Peki normal bir beyin kaç kilogramdır?” diye sorabilirsiniz. İnsan beyinleri, tipik olarak 0,9 ve 2 kilogram arasında değişir. Bunun ortalaması ise yaklaşık 1,35 kilogramdır.

Bu noktada şaşırtıcı olan ise insan beyinlerinin gittikçe küçülüyor olması ve araştırmacıların bunun nedeni konusunda tam olarak emin olamamaları. Öte yandan doktorlar, bu adamın beyninin neden bu kadar büyük olduğunu bir türlü tespit edemedi.

Erkeklerin beyinleri, genel olarak kadınlara kıyasla %11 daha büyük olsa da 2,85 kilogram ne olursa olsun oldukça fazlaydı. Bu adamın beyin ağırlığı, bu sebeple Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı.

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