Türlerine Göre Dünyanın En Büyük Hayvanları

Bazı hayvanları görmek için mikroskoba ihtiyaç duyarken, bazı hayvanlar öylesine büyüktür ki metrelerce öteden bile fark edilebilirler. Bu yazımızda, türlerinin en büyükleri olan hayvanları merak edenleri için araştırdık. İşte dünya devi 10 hayvan.

Mikroskobik boyutlardan 30 metrelik mavi balinaya kadar, her çeşit boyutta hayvan bulmak mümkün; ancak ister ağırlık olsun, isterse boy ya da uzunluk- bazı hayvanlar, aynı familyaya ait olduğu hayvanlardan bile kat kat büyük olabiliyor.

Bu yazımızda sizler için türünün en büyüğü olma unvanının sahibi olan 10 hayvanı araştırdık. Hazırsanız başlayalım.

İşte sınıflarının en büyüğü olan 10 hayvan:

Goliath Böceği

Dev Çin semenderi

Deve kuşu

Tuzlu su timsahı

Balina köpek balığı

Bozayı ve Kutup ayısı

Zürafa

Afrika fili

Dev kalamar

Mavi balina

Goliath böceği

Afrika tropikal ormanlarının çalılıklarında gizlenen Goliath böceği, ya da bilimsel adıyla Goliathus Goliath, dünyanın bilinen en büyük böceği. Ağırlığı yaklaşık 100 gramı bulabilen türünün en büyüğü Goliath’ın uzunluğu ise 11,5 cm’ye kadar çıkabilmekte.

Dev Çin semenderi

Ortalama ağırlığı 30 kg olduğu halde 60 kg’yi, uzunluğu ise 1,8 metreyi bulabilen Andrias davidianus, yani Dev Çin semenderi, hem havada hem de karada yaşayabilen en büyük hayvanların başında geliyor. Atalarından bu yana pek değişmemiş olmaları sebebiyle yaşayan fosil olarak bilinen Dev Çin semenderleri, büyüleyici doğalarına rağmen maalesef ki tehlike altında bir tür ve yabani ortamlarında denk gelmesi neredeyse imkansız.

Deve kuşu

2,7 metrelik boyları ve 156 kiloya kadar çıkabilen ağırlıklarıyla yaşayan en büyük kuş olan Deve kuşları, 5 cm’lik gözleriyle dünyanın en büyük gözlü kuşu unvanının da sahibidir. Kafalarını kuma gömmeleriyle ünlü olan bu dişsiz kuş türü, boyutları yüzünden uçamaz ve kendi sularını kendileri üretip geriye kalan kısmını da yedikleri bitkilerden elde ettikleri için su içmeden hayatta kalabilir.

Tuzlu su timsahı

Ortalama olarak 5,2 metre, bazı durumlarda ise 6,3 metreyi bulabilen boyları ve 453 kiloluk ağırlıklarıyla dünyanın yaşayan en büyük sürüngenleri olma özelliğine sahip Tuzlu su timsahları; Avustralya, Asya ve Hindistan’ın tuzlu sularında yaşar. Bu acımasız sürüngenler, dişlerini geçirebildikleri her hayvanı, hatta yeri geldiğinde köpek balıklarını bile yiyebilirler.

Balina Köpek balığı

Rhincodontdae familyasından olan Balina köpek balıkları, 12 metrelik uzunlukları ve 22 tonluk ağırlıklarıyla yaşayan en büyük balık türüdür. Devasa boyutlarına rağmen ufak planktonlarla beslenmeyi tercih eden Balina köpek balıkları tropikal denizlerde yaşar ve bazı bölgelerde ticari amaçlar sebebiyle avlandıkları için de savunmasızdırlar.

Bozayı ve Kutup ayısı

Yaşayan en büyük etçil kara hayvanı unvanı iki hayvan arasında paylaşılmakta: Bozayı ve Kutup ayısı. 1 tonluk ağırlıkları ve iki ayağı üzerinde dikildiğinde 3 metreyi bulan boylarıyla bu iki hayvan, haklı olarak türlerinin en büyükleri. Bozayılar yaşam alanı olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın ormanlarını ve dağlarını kendisine mesken edinirken Kutup ayıları, doğaları gereği daha soğuk iklime sahip olan kuzey kutbunda yaşar ve çoğunlukla fok balıklarıyla beslenir.

Zürafa

Karada yaşayan en büyük etçil hayvandan bahsettiğimize göre sırada en büyük otçul kara hayvanı var: Sadece boyunları bile 1,8 metre olan Zürafalar. Doğu Afrika’da yaşayan dünyanın en uzun hayvanı zürafaların yavruları bile doğduklarında 2 metre uzunluğundayken, yetişkinlik dönemlerinde bu sayı 4 ila 6 metreyi bulabilir.

Afrika fili

7 tonu bulan ağırlıkları ve gövdeden kuyruğa kadar 10,6 metre olan uzunluklarıyla Afrika filleri, dünyanın en ağır kara canlısıdır. Savanna ve orman fili olmak üzere en az iki türü bulunan Afrika filleri, ne yazık ki IUCN Kırmızı Tehdit Altındaki Türler Listesi’nde yer almaktadır.

Dev kalamar

Efsane mitolojik yaratık Kraken'e ilham veren, internette bulunan popüler postlarda uzunluklarının 27 metreyi bulabildiği söylenen Dev kalamarlar aslında bir tık abartılıyor; çünkü şu ana kadar belgelenen en büyük kalamar 14 metre uzunluğunda. Bu deniz canlıları ayrıca 25 cm’yi bulan gözleriyle hayvanlar alemindeki en büyük gözlerin de sahibi.

Mavi balina

Ve işte karşınızda, 180 tonluk ağırlığı ve 30 metreyi bulan uzunluğuyla Dünya'da yaşayan en büyük hayvan: Mavi balina. Sadece dilleri bir fil, kalpleri ise bir araba ağırlığında olan bu mükemmel canlıların diyetlerini ise sadece minik planktonlar oluşturuyor.

Biz insanların aslında ne kadar küçük olduğunu hatırlatır nitelikte olan dünyanın en büyük hayvanlarını yazdığımız yazımız bu şekildeydi. Tabii bu gerçek, doğaya ve hayvanlara verdiği tahribat kadar kendi türüne de zarar veren insanların şimdiye kadar yaşamış olan en tehlikeli canlılar olduğu gerçeğini değiştirmiyor.