Microsoft, Google ve Amazon gibi şirketlerin bile sahip olamadığı büyüklükte bir 'mega' veri merkezi inşa ediliyor.

Güney Kore, dünyanın en büyük veri merkezine ev sahipliği yapacak dev bir projeye başlıyor. Jeollanam-do eyaletinde inşa edilecek bu mega veri merkezi, başlangıçta 3.5 milyar dolar gelir sağlaması beklenirken, projenin büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşacak ve potansiyel olarak 35 milyar doları bulacak.

Dünyada bu büyüklükteki ilk mega veri merkezi olacak olan bu merkez, 3GW kapasiteye sahip olacak ve mevcut dev teknoloji firmalarının (Microsoft, Google, Amazon) işlettiği tesislerin kapasitesini üç katına çıkaracak.

Güney Kore, projede LG ile ortaklık ediyor

Proje, LG Electronics'ten Brian Koo ve Dr. Amin Badr-El-Din tarafından Güney Kore hükûmetiyle iş birliği yapılarak kuruluyor. Bu projeyle birlikte hükûmet, yüksek enerji ve su tüketimi gibi zorluklara rağmen teknolojik ilerlemenin kapılarını aralayarak ülkedeki ekonomik refahı artırmayı hedefliyor.

2028’de tamamlanması planlanan proje, dünya çapındaki veri merkezi pazarının 438,7 milyar dolara ulaşmasını sağlayacak. Bu dev yatırım, yalnızca altyapıyı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Güney Kore’yi küresel teknoloji liderliğinde yeni bir seviyeye taşıyacak.