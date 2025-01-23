Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD'de yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Bir grup şirket, Donald Trump'ın liderliğinde 500 milyar dolarlık bir anlaşma duyurmuşlardı. Bu para ile OpenAI için Teksas'ta yeni bir veri merkezi inşa edilecekti. Buradaki amaç, yapay zekâ çalışmalarına destek olmaktı.
Ancak Elon Musk, bu anlaşmanın gerçeği yansıtmadığını ima ettiği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Stargate" olarak isimlendirilen proje kapsamında şirketlerin, 500 milyar doları bir araya getirecek paralarının olmadığı belirtildi. Elon Musk'ın X'teki paylaşımını gören OpenAI CEO'su Sam Altman, cevap vermekten geri durmadı.
İşte Elon Musk'ın açıklaması:
Sam Altman, Elon Musk'a böyle cevap verdi:
Sam Altman ile Elon Musk'ın aralarının iyi olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak bu açıklamaların ardından neler çıkacağı şimdiden merak konusu...
500 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili detaylar için: