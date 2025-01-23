Elon Musk, OpenAI için kurulacak 500 milyar dolarlık veri merkezi projesine ilişkin konuştu. Musk, bu anlaşmanın göründüğü gibi olmadığını söyledi. Sam Altman, bu açıklamalara sessiz kalmadı.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD'de yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Bir grup şirket, Donald Trump'ın liderliğinde 500 milyar dolarlık bir anlaşma duyurmuşlardı. Bu para ile OpenAI için Teksas'ta yeni bir veri merkezi inşa edilecekti. Buradaki amaç, yapay zekâ çalışmalarına destek olmaktı.

Ancak Elon Musk, bu anlaşmanın gerçeği yansıtmadığını ima ettiği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Stargate" olarak isimlendirilen proje kapsamında şirketlerin, 500 milyar doları bir araya getirecek paralarının olmadığı belirtildi. Elon Musk'ın X'teki paylaşımını gören OpenAI CEO'su Sam Altman, cevap vermekten geri durmadı.

İşte Elon Musk'ın açıklaması:

Aslında böyle bir paraları yok. SoftBank'ın teminatı, 10 milyar doların bile altında. Bunu güvenilir bir kaynaktan öğrendim.

Sam Altman, Elon Musk'a böyle cevap verdi:

Başarılarınıza gerçekten saygı duyuyorum ve sizi dönemin en ilham verici girişimcisi olarak görüyorum. Ama SoftBank ile ilgili açıklamanız yanlış ve bunu siz de biliyorsunuz. İnşaatına başlanan ilk bölgeyi ziyaret etmek ister misiniz? Bu ülke için harika bir şey. Ülke için harika olanın her zaman şirketiniz için en iyi şey olmadığının farkındayım. ancak yeni rolünüzde öncelikle ABD'nin çıkarlarını ele alacağınızı umuyorum.

Sam Altman ile Elon Musk'ın aralarının iyi olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak bu açıklamaların ardından neler çıkacağı şimdiden merak konusu...