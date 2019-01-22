Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 500 markalık listede başı Amazon çekiyor.

Brand Finance, her yıl hazırladığı "Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500" listesinin 2019 ayağını basınla paylaştı. Listeye herhangi bir Türk markası giremezken, geçtiğimiz yıla oranla en büyük sıçramayı Çinli teknoloji firması iQiyi yaptı.

Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık piyasa değeriyle listeye giremeyen şirket, bu yıl %326 artırarak listeye 483. sıradan girmeyi başardı.

Gelelim listenin 'baba' firmalarına... Geçtiğimiz yıl tam 151 milyar dolarlık bir marka değerine sahip olan Amazon, listeyi domine ederek ilk sıraya çıktı. Piyasa değerinde %25'lik artış sağlayan Amazon'u Apple ve Google takip etti.

Brand Finance, geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu sene yöneticilere de 0-100 arası puan vererek sıralamaya tabi tuttu. Toplam 72.4 puan alan Jeff Bezos, listenin en tepesinde yer alarak dünyanın en iyi şirket yöneticisi seçildi.

Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500

Amazon (187.9 Milyar Dolar) Apple (153.6 Milyar Dolar) Google (142.8 Milyar Dolar) Microsoft (119.6 Milyar Dolar) Samsung (91.3 Milyar Dolar) AT&T (87 Milyar Dolar) Facebook (83.2 Milyar Dolar) ICBC (79.8 Milyar Dolar) Verizon (71.2 Milyar Dolar) China Construction Bank (69.7 Milyar Dolar)

Siz de listenin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.