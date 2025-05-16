Kantar, 20 yıldır düzenli olarak açıkladığı "Dünyanın En Değerli Markaları" listesinin 2025 versiyonunu paylaştı. Listenin zirvesinde pek de şaşırtmayan bir ismi görüyoruz.

Kantar isimli araştırma şirketi, 20 yıldır düzenli olarak dünyanın en değerli şirketlerini paylaşıyordu. Şimdi de beklenen açıklama geldi ve Kantar’ın “2025 BrandZ Dünyanın En İyi Markaları” belli oldu. Listede, şaşırtmayan bir şekilde teknoloji şirketlerin ağırlıklı olduğu görüldü.

Paylaşılan verilere göre ilk 100’e giren tüm şirketlerin toplam değeri 10,7 trilyon gibi inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Bu, geçen seneye göre %29’luk artışa tekabül ediyor. 2006’dan beri ise ilk 100’deki şirketlerin toplam marka değerine 9,3 trilyon dolar eklenmiş. ABD’li markaların listenin %82’sini oluşturduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Apple, 4 yıl üst üste dünyanın en değerli markası oldu

Listenin zirvesinde şaşırtmayan bir isim var: Apple ABD'li teknoloji devi üst üste 4. kez dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı. Bunu, 1,3 trilyon dolar ile yapıyor. Geçen yıla göre yıllık artışı ise %28 civarında. Apple, ilk 100’ün %12’sini oluşturmasıyla da dikkat çekiyor. Şirketin güçlü marka değeri, dünya çapındaki ekonomik belirsizlikler ve artan rekabete rağmen değerini korumasını sağlamış.

Apple’ın en yakın rakibi olarak 944 milyar dolar civarında marka değer ve yıllık %25’lik artışa sahip olan Google’ı görüyoruz. Onu, 884 milyar dolar ve %24’lük artışla Microsoft takip ediyor. İlk onda teknoloji odaklı olmayan tek şirket McDonald’s olarak karşımıza çıkıyor.

Kantar’a göre 2025’te dünyanın en değerli 10 marka

Şirket Marka değeri Yıllık değişim Apple 1,299 trilyon dolar %28 artış Google 944,137 milyar dolar %25 artış Microsoft 884,816 milyar dolar %24 artış Amazon 866,118 milyar dolar %50 artış NVIDIA 509,442 milyar dolar %152 artış Facebook (Meta) 300.662 milyar dolar %80 artış Instagram (Meta) 228.947 milyar dolar %101 artış McDonald's 221,079 milyar dolar %0 Oracle 215,354 milyar dolar %48 artış Visa 213,348 milyar dolar %13 artış

NVIDIA, 1 yılda %152’lik değişim yaşadı

Listede NVIDIA’ya kesinlikle parantez açmamız gerekiyor. 5. sırada yer alan şirketin marka değeri 509 milyar dolar olarak belirtilmiş. Geçen yılın listesine göre ise %152’lik devasa bir artış yaşamış. Bunun en büyük nedeni, şirketin yapay zekânın yükselmesi nedeniyle öne çıkması. NVIDIA’nın geçen yıl içinde piyasa değeri konusunda bir ara dünyanın en değerlisi olmayı başardığını bile görmüştük.

Liste, marka değerine göre hesaplanıyor

Marka değeri, şirketlerin müşteriler, yatırımcılar ve toplum üzeindeki değeri, hizmetlerini nasıl sattığı gibi şeyleri içeriyor. Piyasa değeri ise şirketin hisse senedi fiyatı ile toplam hisse adedinin çarpımı. Yani Kantar’ın listesi piyasa değerine göre değil, marka değerine göre ayarlanıyor. Kantar, hesaplamalarında müşteri algılarını ve finansal performansı göz önünde bulunduruyor.