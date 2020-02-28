Dünya üzerinde aktif olarak faaliyet gösteren pek çok eski şirket bulunuyor ancak bazıları var ki kuruluş tarihleri pek çok imparatorluğun ve ülkenin bile tarihinden çok daha eski. Gelin bu şirketlere daha yakından bakalım.

İlginçtir ki Japonya, dünyanın en eski şirketlerinin çoğunun kurulduğu bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni ise ülkenin, uzun süredir devam eden ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapması. Nitekim dünya üzerinde 1.000 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren birçok şirket Japonya’da kurulmuş. Bakıldığında 1.000 yıl oldukça uzun bir süre; bir başka deyişle bu listedeki en yeni şirket, ilk Haçlı Sefer'i yapılmadan önce kurulmuş.

Listelediğimiz bu şirketlerin her biri, pek çok doğal afet, savaş, salgın ve çeşitli yıkım dönemlerine tanıklık etti. Ülkelerin bile silinip yok olduğu, imparatorlukların parçalandığı düşünülünce bu süre çok daha etkileyici gelebiliyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan dünyanın en eski 10 şirketine daha yakından göz atalım.

10. Marinelli Çan Dökümhanesi:

Yaş: 978

978 Kuruluş tarihi: 1040

1040 Kuruluş yeri: İtalya

İtalya Sektör: Dökümcülük

Dökme metal üreten bir şirket olan Marinelli, İtalya’nın en eski aile işletmesi olmakla birlikte dünyadaki en eski üç aile işletmesinden biri arasında görülmekte. Aslında İtalya ve çevresinde görebileceğiniz çanların çoğu, bu şirket tarafından üretilmiştir. Şirketin ayrıca turistler için müze benzeri bir deneyim sunan yeri de bulunuyor.

Dikkat çeken noktalar:

Marinelli Çan Dökümhanesi; varlığı en uzun süren ve bilinen en eski dökümhane.

Günümüzde turistler, kendi minyatür çanlarını yaklaşık 50 dolar (yaklaşık 310 TL) karşılığında satın alabiliyor.

Kuruluşundan bu yana metal dökümde aynı tekniği kullanmakta.

Bugün İtalya'daki tarihi kiliselerde görülebilen çanların çoğu bu şirketin eseri.

9. Shumiya Shinbutsuguten:

Yaş: 994

994 Kuruluş tarihi: 1024

1024 Kuruluş yeri: Japonya

Japonya Sektör: Dini malzemeler

Japonya’da kurulan bu şirket, 1000 yıla yakın süredir Budist rahipler için ürünler üretiyor. Budist lider figürü olan Gotama Buda’nın, M.Ö 600 ile 500 yılları arasında yaşadığı düşünülüyor. Bu da şirketin kurulduğu zaman ile Buda’nın yaşadığı tarih arasındaki zamanın, neredeyse şirketin kurulduğu tarih ile günümüz arasındaki zamana denk geldiği anlamına geliyor.

Budist türbeleri, süslemeleri veya diğer dini ürünleri arayan herkes hâlâ daha bu mağazaya gelip alışveriş yapabilir ve keşişlerin yaklaşık 1.000 yıl önce sahip olduğu ürünleri satın alabilir.

Dikkat çeken noktalar:

Shumiya Shinbutsuguten, yaklaşık 1.000 yıldır keşişler için kıyafetler üretiyor.

Budist sunakları, türbeler ve diğer dini ev dekorasyonlarının satışı burada mevcut.

8. Chateau de Goulaine:

Yaş: 1018

1018 Kuruluş tarihi: ~1000

~1000 Kuruluş yeri: Fransa

Fransa Sektör: Şarap

Bu eski kalenin şarap üretim merkezi olarak ne kadar süredir çalıştığı net olarak bilinmese de yapıyı çevreleyen kalenin temelleri 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Bununla birlikte şatonun mülkü, aynı aile tarafından 1.000 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor ve firma burada faaliyet veriyor ancak şato, yakın zamanda satışa çıkarıldığı için şarap üretimleri durabilir.

Dikkat çeken noktalar:

Chateau de Goulaine'nin bulunduğu şato, son zamanlarda satış için listelendi.

Chateau de Goulaine, o kadar uzun süredir şarap üretiyor ki üretimlerin tam olarak ne zaman başladığı kimse tarafından bilinmiyor.

Şatoda bir zamanlar Henry IV ve Louis XIV, ev sahibi ailenin misafiri olarak ağırlandı.

Chateau de Goulaine, insanlık tarihinin en eski aile şirketlerinden biri.

7. Nakamura Shaji:

Yaş: 1048

1048 Kuruluş tarihi: 970

970 Kuruluş yeri: Japonya

Japonya Sektör: İnşaat

İnşaat sektöründe hizmet veren bu şirket, 1.000 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyor olsa da insanlık tarihinin en eski inşaat şirketi değil ve listenin ilk sırasında aynı ülkede bulunan başka bir inşaat şirketi bulunuyor ancak insanlık tarihinin en eski inşaat şirketi, kısa süre önce sektörden çekildiği için listenin başında Nakamura Shaji yer alıyor.

Dikkat çeken noktalar:

Nakamura Shaji, Kongō Gumi'den sonra ikinci en eski Japon inşaat şirketidir.

Nakamura Shaji, dünyanın en eski aktif inşaat şirketidir.

Şirket, ahşap işçiliğinde uzmanlaşmıştır.

Nakamura Shaji, birçok klasik Budist ve Şinto tapınağı inşa etmiştir.

6. Royal Mint:

Yaş: 1132

1132 Kuruluş tarihi: 886

886 Kuruluş yeri: Birleşik Krallık

Birleşik Krallık Sektör: Darphane

1.000 yılı aşkın süredir para üreten bu şirket, hükûmet tarafından kontrol edilmekte. Şirketin ana amacıysa ülkenin para birimi olarak kullanılabilecek paralar üretmek. Günümüzde bu mekânı bir müze olarak ziyaret edebilir ve İngiliz sterlininin yıllar boyunca nasıl geliştiğine dair kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.

Dikkat çeken noktalar:

Royal Mint, insanlık tarihinin hükûmet tarafından işletilen en eski şirketlerinden biri.

1.000 yılı geçkin tarihi boyunca Royal Mint, birçok farklı hükûmet altında faaliyet gösterdi.

Royal Mint, günümüzde hâlâ yıllık olarak ortalama 5 milyar bozuk para üretiyor.

5. Tanaka Iga:

Yaş: 1133

1133 Kuruluş tarihi: 885

885 Kuruluş yeri: Japonya

Japonya Sektör: Dini malzemeler

Dini malzemeler satan Tanaka Iga, o kadar eski ki uğrunda ürün sattığı din (Budizm), bu mağazanın açılışına günümüz tarihinden daha yakın bir zamanda ortaya çıkmıştı.

Dikkat çeken noktalar:

Tanaka Iga, Budist ürünlerinin bilinen en eski satıcısı.

Şirket, muhtemelen yiyecek veya içecek satmayan dünyanın en eski mağazası.

Mağazada satılan malların çoğu firmanın kendi üretimi.

4. Monnaie de Paris:

Yaş: 1154

1154 Kuruluş tarihi: 864

864 Kuruluş yeri: Fransa

Fransa Sektör: Darphane

Avrupa Birliği kurulmadan ve euro para birimi piyasaya sürülmeden çok önce Monnaie de Paris, Fransa’nın dört bir yanına yayılmış paralar üretiyordu. Bu da darphanenin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler de dâhil olmak üzere birçok farklı siyasi otorite için para ürettiği anlamına geliyor. İşin daha da ilginç yanı, bu darphane, Fransa Avrupa Birliği’ne girdikten hemen sonra euro üretimine geçti.

Dikkat çeken noktalar:

Monnaie de Paris, insanlık tarihinin en eski darphanesi.

Darphane, bugüne kadar frank ve euro üretti.

Monnaie de Paris, bilinen insanlık tarihinin en eski aktif hükûmet şirketi.

Darphane, 1998 yılına kadar euro üretimine geçmedi.

Nazi işgali sırasında Alman para birimi üretildi.

3. Staffelter Hof Winery:

Yaş: 1156

1156 Kuruluş tarihi: 862

862 Kuruluş yeri: Almanya

Almanya Sektör: Şaraphane, konuk evi

Konuk evi olarak da hizmet veren bu yer, dünyanın en eski şaraphanesi olarak biliniyor. 862 yılında kurulan bu yere, bir zamanlar Roma askerleri şarap almak için geliyorlardı. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sağ çıkmanın yanı sıra bu şaraphane, 10 milyondan fazla Alman’ın hayatını kaybettiği Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda bile ayakta kalmayı başardı.

Dikkat çeken noktalar:

Staffelter Hof Winery, günümüzde hem konuk evi hem de şaraphane olarak hizmet vermekte.

Şirket, yedi hektardan fazla alanda üzüm yetiştirilmekte.

Staffelter Hof Winery, bir zamanlar Kutsal Roma İmparatorluğu’nun bir parçasıydı.

Firma, Hitler’in Nazi döneminden ve Alman işgalinden hasarsız kurtulmuştu.

2. Genda Shigyō Kâğıt İşletmesi:

Yaş: 1247

1247 Kuruluş tarihi: 771

771 Kuruluş yeri: Japonya

Japonya Sektör: Kâğıt

Kâğıt, her ne kadar Çin’de icat edilmiş olsa da dünyadaki en uzun süredir faaliyet veren kâğıt işletmesi Japonya’da bulunuyor. 1.000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmaksa böyle bir şirketin pek çok rekabete ve ekonomik zorluklara boyun eğmeden uzun bir süre hayatta kalabildiği anlamına geliyor.

Dikkat çeken noktalar:

Genda Shigyō Kâğıt İşletmesi, düğün davetiyesi gibi özel davetler için kâğıt ürünleri üretiyor.

Şirket, dünyadaki en uzun süreli faaliyet veren kâğıt işletmesi durumunda.

1. Kongō Gumi:

Yaş: 1428

1428 Kuruluş tarihi: 578

578 Kuruluş yeri: Japonya

Japonya Sektör: İnşaat

1.400 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren bu şirket, 2006 yılında tasfiye edilerek Takamatsu’nun bir yan kuruluşu oldu. Bir zamanlar çok büyük olan bu şirketin kalıntıları, satın alımdan sonra da teknik olarak faaliyet vermeye devam ediyor. Şirketin kapanmasının nedenininse çok yüksek miktarlardaki borç olduğu söyleniyor.

Dikkat çeken noktalar:

Kongō Gumi, Roma İmparatorluğu’nun dağılmasından yaklaşık 100 yıl sonra kuruldu.

Firma, 2006 yılında Takamatsu’nun yan kuruluşu oldu.

Kongō Gumi, tarihi Osaka Kalesi’ni inşa etti.

Şirket, teknik olarak artık dünyanın en eski aktif inşaat şirketi değil.

Bilinen insanlık tarihine baktığımızda kökenlerimiz çok da eskilere dayanmıyor. Yukarıda listelediğimiz bu şirketlerin her biri için de adeta yaşayan tarih diyebiliriz. Yazımızın burada sonuna geliyoruz. Bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilir, içerik hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.