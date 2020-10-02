Abonelik İptalleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Abonelik fesih işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesini mümkün kılacak düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Bu düzenleme ile vatandaşlar, çile haline dönüşen abonelik iptallerini, e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilecekler.

Geçtiğimiz aylarda taslak olarak karşımıza çıkan ve vatandaşların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi aboneliklerinin iptallerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilmesini mümkün kılacak düzenleme, bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak söz konusu sistemin yürürlüğe girmesi için önce gerekli çalışmaların tamamlanması gerekiyor.

Abonelik iptali, vatandaşların en çok rahatsız olduğu konuların başında geliyordu. Çünkü bir vatandaş, herhangi bir aboneliği iptal ettirmek istediğinde kimlik ibrazı yapıyor ve dilekçe dolduruyordu. Üstelik abonelik merkezlerinde de beklenmek zorunda kalınıyordu. Ancak son düzenleme ile birlikte bu dönem sona erdi. Vatandaşlar artık, e-Devlet aracılığıyla abonelik iptallerini kolaylıkla yapabilecekler.

Son yıllarda özellikle de mobil operatör ve internet aboneliklerinin yaygınlaştığını ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşların abonelik açarken zorlanmadıklarını ancak aboneliği kapatmak istediklerinde adeta çile çektiklerini söylüyor. Tüketicinin abonelik iptalleri için çırpındığını, buna rağmen yapabildiği en iyi şeyin hizmeti dondurmak olduğunu belirten Ağaoğlu, yeni sistemle birlikte bu sorunların ortadan kalkacağını, vatandaşların da sürpriz faturalarla karşılaşmayacaklarının altını çizdi.

Vatandaşların e-Devlet aracılığıyla abonelik fesih bildiriminde bulunarak işlemlerini başlatacağını söyleyen Ağaoğlu, bu talebin 24 saat içerisine işleme konulacağını, 48 saat sonunda da fesih işleminin gerçekleşeceğini ifade ediyor. Olası bir iptalden vazgeçme durumunda da hizmet verenin ekstra faturalandırma yapamayacağının altını çizen Ağaoğlu, bu sayede vatandaşların haklarının korunacağını belirtiyor.

Ağaoğlu'na göre Türkiye'de aktif halde bulunan 160 milyon civarında abonelik var. Bu aboneliklerin 83 milyonunun mobil operatörken 60 milyonunun da internet aboneliği olduğunu ifade eden Ağaoğlu, yeni düzenlemenin abonelik iptal işlemini inanılmaz derecede kolaylaştıracağını ifade etti.