GİB, "e-Devlet işlemlerinden ücret alındığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. e-Devlet işlemlerinin ücretsiz olduğunu ve sadece bazı kurumlara bilgi paylaşımında katılım payı alındığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemler için herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu. Son günlerde e-Devlet işlemlerinin ücretli olacağına dair ortaya çıkan iddialar, GİB tarafından yalanlandı. Mükelleflerin vergi kimlik numarası sorgulama, vergi levhası doğrulama gibi işlemlerden geçmişte olduğu gibi ücretsiz olarak yararlanabilecekleri vurgulandı.

GİB, e-Devlet üzerinden yapılan işlemler için ücret alınmayacağını belirtirken, yalnızca üçüncü kişilere bilgi paylaşımı yapılması durumunda "katılım payı" alınacağını duyurdu. Katılım payı yalnızca bankalar, finans kuruluşları, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve enerji dağıtım şirketleri gibi kurumlar için geçerli olacak. Bu düzenleme, GİB’in sistemleriyle elektronik ortamda bilgi entegrasyonu talebi doğrultusunda uygulanacak. Gerçek kişilerle yapılan veri paylaşımında katılım payı alınmayacağı da belirtildi.

Ücretsiz işlemler devam ediyor

GİB açıklamasında, mükelleflerin ve mali müşavirlerin dijital uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerden ücret alınmayacağını tekrar etti. Vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve vergi borcu yoktur yazısı alma gibi işlemler ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

Kamuoyunun ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama, mevcut uygulamaların değişmeyeceğini ve ek ücretlerin uygulanmayacağını net bir şekilde ortaya koydu.