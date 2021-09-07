Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de iki kişide "Mu" varyantı tespit edildiğini, hastalarda çoğunlukla Delta ve Delta plus'ın yaygın olduğunu dile getirdi.

31 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak açıklanan "Mu" varyantı, Delta ve Delta Plus varyantlarından sonra tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Daha önce diğer varyantlar görülse de Mu varyantı, ülkemizde henüz görülmemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yapmış olduğu açıklamayla birlikte Mu varyantının artık Türkiye'de olduğunun haberini verdi. Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya göre Türkiye'de şu anda iki kişide Mu varyantı bulunuyor.

"PCR testi ücretli olmayacak"

Türkiye'deki COVID-19 vakalarında çoğunlukla Delta ve Delta Plus varyantlarının olduğunu belirten Koca, aşılanmanın artmasıyla birlikte vaka saylarında düşüş yaşanacağının altını çizdi.

Bakanın yapmış olduğu açıklamanın gündeminde aynı zamanda PCR testi zorunluluğu da yer aldı. Koca, PCR testlerinin ücretli olmayacağını vurgularken, yeni kısıtlamaların getirilmeyeceğini, toplumsal bağışıklık için nüfusun %85'ini aşılanması gerektiğini açıkladı.