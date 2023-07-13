Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan dijital sağlık kaydı sistemi e-Nabız’ı kullanabilmek için bir hesap oluşturmalı ve bu hesaba giriş yapmak için de bir şifreye sahip olmalısınız. Gelin e-Nabız şifresi nasıl alınır yakından bakalım ve kullanabileceğiniz farklı giriş yöntemlerini görelim.

İlk kez 2015 yılında kullanıma açılan e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir dijital sağlık kaydı sistemidir. e-Nabız sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde gerçekleştirdiğiniz muayene, reçete, tahlil gibi tüm işlemlerin kayıtlarını görebilirsiniz. Dilerseniz tüm bu kayıtlar aynı zamanda aile hekiminiz ve diğer hekimler tarafından da görüntülenebilir.

Peki e-Nabız nasıl kullanılır diyorsanız öncelikle bir hesap açmanız gerekiyor. Elbette bu hesaba erişmek için de bir şifre belirlemelisiniz. İlk kez yapacaksanız işlem biraz uğraştırıcı olacak ancak bir kez oluşturduktan sonra masaüstünden, mobilden ya da mobil uygulamadan kolaylıkla kullanabilirsiniz. e-Nabız şifresi nasıl alınır gelin yakından bakalım ve uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri görelim.

e-Nabız şifresi nasıl alınır?

Yöntem #1: e-Devlet ile kayıt olarak e-Nabız şifresi alma

e-Devlet ile kayıt olarak e-Nabız şifresi alma Yöntem #2: Aile hekimine başvurarak e-Nabız şifresi alma

Yöntem #1: e-Devlet ile kayıt olarak e-Nabız şifresi alma:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e-Nabız internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e-Nabız internet sitesini açın. Adım #2: e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun butonuna tıklayın.

e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun butonuna tıklayın. Adım #3: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #4: İstenilen kişisel bilgilerinizi girin ve şifrenizi belirleyin.

İstenilen kişisel bilgilerinizi girin ve şifrenizi belirleyin. Adım #5: SMS onayını gerçekleştirin.

Adım #1: e-Nabız internet sitesini açın:

Yukarıda verdiğimiz bağlantıyı kullanarak enabiz.gov.tr adresini masaüstü internet tarayıcınızdan ya da mobil internet tarayıcınızdan açarak işlemi başlatabilirsiniz. Dilerseniz iOS ya da Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza App Store ya da Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz e-Nabız mobil uygulaması ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamada adım başlıkları farklı olsa bile benzerlik gösterecektir.

Adım #2: e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun butonuna tıklayın:

e-Nabız internet sitesini açtığınız zaman eğer zaten daha önce oluşturmuş olduğunuz bir hesabınız varsa direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Giriş yöntemleriniz arasında e-Nabız hesabı, e-Devlet hesabı ve e-İmza gibi seçenekler bulunuyor. Eğer bir hesabınız yoksa e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun butonuna tıklayarak işlemi sürdürün.

Adım #3: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın:

e-Nabız ana sayfasındaki e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun butonuna tıkladığınız zaman karşınıza e-Devlet giriş sayfası çıkacak. Burada TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak e-Nabız kayıt sayfasına yönlendirecek.

Adım #4: İstenilen kişisel bilgilerinizi girin ve şifrenizi belirleyin:

İşte burası en önemli adım çünkü burada e-Nabız hesabınızı oluşturacaksınız. Bazı temel bilgileriniz zaten ekranda görünür olacak, onların doğru olduğundan emin olun. Bunların yanı sıra sizden bazı yeni bilgiler istenecek. Bunları en doğru ve güncel şekilde girdiğinizden emin olun. Dilerseniz tüm bunları daha sonra değiştirmeniz mümkün.

Asıl önemli nokta, yazımızın da konusu olan e-Nabız şifresi. Dilerseniz burada yeni bir şifre belirleyerek girişlerinizi bu şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet hesap bilgileriniz ile e-Nabız sistemine giriş yapmayı tercih edebilirsiniz ya da eğer kullanıyorsanız e-İmza seçeneğini şifreniz olarak belirleyebilirsiniz. Tercih tamamen sizin.

Adım #5: SMS onayını gerçekleştirin:

e-Nabız hesabınız için gerekli bilgileri girdikten ve şifrenizi belirledikten sonra yazdığınız telefon numarasına SMS olarak bir onay kodu gelecek. O kodu karşınıza çıkan SMS Onayı ekranına girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Yöntem #2: Aile hekimine başvurarak e-Nabız şifresi alma:

Yukarıda adım adım detaylarıyla anlattığımız yöntem, en yaygın kullanılan e-Devlet ile e-Nabız hesabı oluşturma yöntemidir. Ancak diyorsanız benim e-Devlet şifrem yok, o zaman hemen kayıtlı olduğunuz Aile Sağlığı Merkezi yani sağlık ocağındaki aile hekiminize gidiyorsunuz ve ondan e-Nabız hesabınıza girmek için tek kullanımlık bir şifre alıyorsunuz. O şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi dilediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün.

e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e-Nabız internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e-Nabız internet sitesini açın. Adım #2: Hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşede bulunan profil resminize tıklayın.

Sağ üst köşede bulunan profil resminize tıklayın. Adım #4: Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Profili Düzenle butonuna tıklayın. Adım #5: Sayfayı biraz yukarı kaydırınca karşınıza şifre değiştirme bölümü çıkacak.

Sayfayı biraz yukarı kaydırınca karşınıza şifre değiştirme bölümü çıkacak. Adım #6: Mevcut şifrenizi girin.

Mevcut şifrenizi girin. Adım #7: Yeni şifrenizi girin.

Yeni şifrenizi girin. Adım #8: Yeni şifrenizi tekrar girin.

Yeni şifrenizi tekrar girin. Adım #9: Şifre Güncelle butonuna tıklayın.

e-Nabız şifrenizi değiştirmek için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Bu adımları masaüstü internet tarayıcınızdan ya da mobil internet tarayıcınızdan açtığınız e-Nabız internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi e-Nabız mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeniz de mümkün. Uygulamada adım başlıkları farklı olsa bile benzerlik gösterecektir.

e-Nabız ile neler yapılabilir?

Akıllı asistan seçeneği ile muayene geçmişinize göre vücudunuzdaki rahatsızlıkları görebilirsiniz.

Ziyaretlerim seçeneği ile tüm muayene geçmişinizi görebilir, puanlayabilir ve yorum yapabilirsiniz.

Reçetelerim seçeneği ile adınıza reçete edilmiş tüm ilaçları ayrıntıları ile birlikte görebilirsiniz.

Raporlarım seçeneği ile adınıza yazılmış tüm hekim raporlarını görebilirsiniz.

Hastalıklarım seçeneği ile muayeneler sırasında teşhisi konmuş tüm hastalıklarınızı görebilirsiniz.

Tahlillerim seçeneği ile daha önce yapılmış tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

Radyolojik Görüntülerim seçeneği ile daha önce yapılmış tüm radyolojik tahlillerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Patoloji Bilgilerim seçeneği ile daha önce yapılmış tüm patolojik işlemlerinizi görebilirsiniz.

Epikriz Bilgilerim seçeneği ile daha önce yapılmış tüm epikriz işlemlerinizi görebilirsiniz.

Tüm bu işlemlerin yanı sıra COVID-19 ve diğer aşılarınızı görebilir, alerjilerinizi ekleyebilir ve düzenleyebilir, sigorta işlemlerinizi takip edebilir, acil durum notu ekleyebilir ve diğer pek çok farklı bilgilendirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Dijital sağlık kayıt sistemi e-Nabız şifresi nasıl alınır, şifre nasıl değiştirilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve adım adım tüm detaylarıyla uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık. Sistem hakkında soru işaretleriniz varsa aile hekiminize danışabilirsiniz.