E-postalardaki imza bölümü e-postalarınıza hem profesyonellik katar, hem de kendinizi tanıtmanıza yardımcı olur. Peki profesyonel bir e-posta imzası nasıl oluşturulur?

Attığınız her e-posta, aslında dijital dünyada bıraktığınız bir izdir. Peki bu izin ne kadar profesyonel ve akılda kalıcı olması gerektiğini hiç düşündünüz mü? İşte e-posta imzası nasıl oluşturulur sorusu tam da bu noktada önem kazanıyor.

Sadece adınızın ve soyadınızın yazdığı basit bir satırdan çok daha fazlası olan e-posta imzası, hem sizin hem de şirketinizin dijital kartviziti gibidir. Karşı tarafa kim olduğunuzu, ne iş yaptığınızı ve size nasıl ulaşabileceklerini anında gösteren, küçük ama etkisi büyük bir araçtır.

E-posta imzasında neler olmalı?

İyi bir e-posta imzası, gereksiz bilgilerle dolu olmamalı, sade ve amaca yönelik olmalıdır. Profesyonel bir imzada olması gerekenleri merak ediyorsanız, aşağıdaki listemiz mutlaka işinize yarayacak.

Ad Soyad : Olmazsa olmaz.

: Olmazsa olmaz. Ünvan ve Departman : Ne iş yaptığınızı net bir şekilde belirtir. (Örn: Dijital Pazarlama Uzmanı)

: Ne iş yaptığınızı net bir şekilde belirtir. (Örn: Dijital Pazarlama Uzmanı) Şirket Adı : Çalıştığınız kurumu veya kendi markanızı gösterir.

: Çalıştığınız kurumu veya kendi markanızı gösterir. Telefon Numarası : Direkt iletişim için önemlidir.

: Direkt iletişim için önemlidir. Web Sitesi : Şirketinizin veya kişisel portfolyonuzun web sitesi.

: Şirketinizin veya kişisel portfolyonuzun web sitesi. Sosyal Medya Linkleri : Özellikle LinkedIn gibi profesyonel ağlara yönlendirme yapmak marka bilinirliğinizi artırır. Uzun linkler yerine ikonlar kullanmak daha şık duracaktır.

: Özellikle LinkedIn gibi profesyonel ağlara yönlendirme yapmak marka bilinirliğinizi artırır. Uzun linkler yerine ikonlar kullanmak daha şık duracaktır. Logo veya Fotoğraf (İsteğe Bağlı): Marka kimliğini güçlendirir veya kişisel bir dokunuş katar. Tabii boyutunun küçük olmasına dikkat edin.

E-posta imzası nasıl oluşturulur?

E-posta imzası oluşturmak aslında sanıldığı kadar zor değil fakat belli başlı şablonlar üzerinden düzenleme yapmak da mümkün. Biz bugün sıfırdan nasıl e-posta imzası oluşturacağınızı anlatacağız. Günümüzde en sık kullanılan iki e-posta hizmeti Gmail ve Outlook'tur. Bu sebeple bu iki hizmet üzerinden nasıl e-posta imzası oluşturulur sorusunu yanıtlayacağız.

Gmail için e-posta imzası oluşturma

Adım #1 : Gmail hesabınıza giriş yapın.

: Gmail hesabınıza giriş yapın. Adım #2 : Sağ üst köşedeki Ayarlar (dişli) simgesine tıklayın.

: Sağ üst köşedeki Ayarlar (dişli) simgesine tıklayın. Adım #3 : Açılan menüden "Tüm ayarları göster" seçeneğine basın.

: Açılan menüden "Tüm ayarları göster" seçeneğine basın. Adım #4 : Genel sekmesinde kalın ve sayfayı aşağıya doğru kaydırarak "İmza" bölümünü bulun.

: Genel sekmesinde kalın ve sayfayı aşağıya doğru kaydırarak "İmza" bölümünü bulun. Adım #5 : "İmza oluşturun" butonuna tıklayın ve imzanıza bir isim verin (Örn: "İş İmzam").

: "İmza oluşturun" butonuna tıklayın ve imzanıza bir isim verin (Örn: "İş İmzam"). Adım #6 : Açılan metin kutusuna imza bilgilerinizi girin. Buradaki araç çubuğunu kullanarak metni biçimlendirebilir, link ve resim ekleyebilirsiniz.

: Açılan metin kutusuna imza bilgilerinizi girin. Buradaki araç çubuğunu kullanarak metni biçimlendirebilir, link ve resim ekleyebilirsiniz. Adım #7 : "İmza varsayılanları" bölümünden bu imzanın yeni e-postalarda mı yoksa yanıtlarda/yönlendirmelerde mi kullanılacağını seçin.

: "İmza varsayılanları" bölümünden bu imzanın yeni e-postalarda mı yoksa yanıtlarda/yönlendirmelerde mi kullanılacağını seçin. Adım #8: En alttaki "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklamayı unutmayın.

Outlook için e-posta imzası oluşturma

Adım #1 : Outlook hesabınıza giriş yapın.

: Outlook hesabınıza giriş yapın. Adım #2 : Sağ üst köşedeki Ayarlar (dişli) simgesine tıklayın.

: Sağ üst köşedeki Ayarlar (dişli) simgesine tıklayın. Adım #3 : Açılan ekranda sol üst kısımdaki Hesap sekmesine tıklayın.

: Açılan ekranda sol üst kısımdaki Hesap sekmesine tıklayın. Adım #4 : Ardından İmzalar sekmesine tıklayın.

: Ardından İmzalar sekmesine tıklayın. Adım #5 : Açılan "İmzalar" penceresinde "Yeni" butonuna basın ve imzanıza bir ad verin.

: Açılan "İmzalar" penceresinde "Yeni" butonuna basın ve imzanıza bir ad verin. Adım #6 : İmzanızı dilediğiniz şekilde düzenleyin.

: İmzanızı dilediğiniz şekilde düzenleyin. Adım #7 : Alt kısımdaki "Varsayılan imzaları seçme" bölümünden, yeni iletilerde ve yanıtlarda/iletmelerde hangi imzanın kullanılacağını ayarlayın.

: Alt kısımdaki "Varsayılan imzaları seçme" bölümünden, yeni iletilerde ve yanıtlarda/iletmelerde hangi imzanın kullanılacağını ayarlayın. Adım #8: Artık tüm pencereleri kapatabilirsiniz.

Profesyonel bir e-posta imzası nasıl olmalı?

Profesyonel bir e-posta imzasında çok fazla renk ve farklı yazı tipi kullanmaktan kaçının. Genellikle 1-2 renk ve okunaklı bir yazı tipi yeterlidir. İmzanızın mobil cihazlarda nasıl göründüğünü de mutlaka test edin. Karmaşık tasarımlar küçük ekranlarda farklı görünebilir.

Logo veya fotoğraf kullanacaksanız, dosya boyutunun küçük olmasına özen gösterin. Yüksek boyutlu görseller e-postanın yavaş yüklenmesine neden olabilir. Ayrıca çözünürlüğü yüksek logo ve fotoğraflar da e-postanızda gereksiz yer kaplar.

Birden fazla e-posta imzası kullanabilir miyim?

Evet. Çoğu e-posta servisi farklı amaçlar için (örneğin, iş içi yazışmalar, müşterilere gönderilen e-postalar veya kişisel e-postalar) birden fazla imza oluşturmanıza ve bunları kolayca değiştirmenize olanak tanır.

E-posta imzam neden mobilde bozuk görünüyor?

Bu genellikle karmaşık HTML yapılarından veya büyük resim dosyalarından kaynaklanır. İmzanızı oluştururken basit bir düzen kullanmaya çalışın ve görsellerinizi web için optimize edin. İmzanızı kendinize e-posta göndererek sık sık test edin.

E-posta imza oluşturma araçları kullanmalı mıyım?

Eğer kodlama bilginiz yoksa veya daha profesyonel ve şık tasarımlar istiyorsanız, HubSpot Signature Generator, WiseStamp veya HoneyBook gibi ücretsiz e-posta imza oluşturma araçlarını kullanabilirsiniz.