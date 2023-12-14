E-ticarete başlayarak kendine yeni bir gelir modeli yaratmak isteyen herkesin, süreci en sorunsuz şekilde yönetmesi için atması gereken adımları anlattık. Bu adımların her birini eksiksiz sunan AKINSOFT e-Ticaret'ten de bahsettik!

E-ticaret hacmi her geçen gün katlanarak artıyor. Artık aklınıza gelebilecek her türden ürün ve hizmetin e-ticaret ile piyasada kendine yer bulması mümkün hâle geldi. Bu da büyük markaların yanında daha küçük ölçekli üretici ve şirketlerin de kendi e-ticaret çözümlerini aramalarına neden oldu.

Fakat bu kadar büyük hacme sahip ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir alanda e-ticarette tutunabilmek için çok sayıda detayı değerlendirmek ve dikkatli adımlar atmak gerekiyor.

Bu süreçte AKINSOFT e-Ticaret çözümleri tüm deneyimlerini sizinle paylaşmaya hazır.

İşin ''ticari'' tarafı tabii ki en önemli adım

Pazar ve rakip analizi, sermaye ve bütçe gibi finansal meseleler, şirketin kurulumu ile ilgili yasal süreçler bu yolculukta tabii ki atılması gereken ilk ve en kritik adımı oluşturuyor. Ancak bu içerikte amacımız ticari yöne değil e-ticaretin kalbinin attığı yer olan teknoloji ve altyapı kısmına dair olacak. Gelin bu kısımlara yakından bakalım.

İlk adım: Kendi e-ticaret sitenizi oluşturun

E-ticarete giriş yaparken tüm e-ticaret platformlarında yer almanın yanında kendi e-ticaret sitenizin de olması oldukça önemli.

Çünkü her ne kadar büyük e-ticaret platformlarından alışveriş davranışı oldukça gelişmiş olsa da kendi e-ticaret sitenizin olması hem marka ve değer algısı açısından önemli hem de alışverişlerinizden platformlara vereceğiniz komisyonlar gibi göz önünde bulundurmanız gereken finansal bazı gerçeklikler de var.

Üstelik bir e-ticaret sitesi oluşturmak kulağa göz korkutucu gelse de aslında bunu sizin yerinize yapan ve kontrolü tam anlamıyla elinizde tutabileceğiniz hizmet sağlayıcılar var. AKINSOFT e-Ticaret'te onlardan biri ve bu süreçte a'dan z'ye tüm ihtiyaçlarınızı daha siz fark etmeden sizin için çözmüş oluyor. Dilerseniz AKINSOFT e-Ticaret deneyimini 15 gün ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz.

AKINSOFT, işletmelere oluşabilecek tüm ihtiyaçlara yönelik yazılım çözümleri sunuyor. E-ticarete yönelik pek çok çözüm de hizmet alanlarından biri. Tek yapmanız gereken ise e-ticaret paketlerinden size en uygun olanı satın almak ve sürecin sizin adınıza tamamlanmasını beklemek.

AKINSOFT e-Ticaret paket ve özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Site tamam, peki sonra?

Web siteniz hazır, ürünleriniz satışa çıktı. Karşılaşacağınız bir sonraki zorluk ve atılması gereken adım, satış süreçlerinde ürün takibi, fiyatların belirlenmesi, kampanya dönemlerinde fiyat düzenlemelerinin yapılması, stok takibi, sipariş takibi gibi adımlar.

Bunlar oldukça önemli çünkü sitenizden size güvenerek sipariş veren birine ''Aaa bu ürün bizde kalmamış kusura bakmayın'' ya da ''siparişinizi görmemişiz kusura bakmayın bir hafta oldu ama'' deme lüksünüz yok. Ya da ''Ürünümüzün fiyatı güncel değilmiş maalesef siparişinizi iptal ediyoruz güncel fiyatla yeniden alabilirsiniz'' deseniz sizce o müşterinin tekrar sizi tercih etme ihtimali ne olur?

Bu örnekler ''yok canım olmaz zaten öyle şey'' dedirtebilir size ancak ürün satışlarınız arttıkça tüm bu süreçleri kontrol etmenin o kadar da kolay olmadığını göreceksiniz. İşte bu tür sorunlarla karşılaşma ihtimalinizi daha yolun başında sıfıra indirmek için ürün yönetimi süreçlerini eksiksiz ve kolay şekilde yapabileceğiniz bir altyapınızın olması gerekiyor.

AKINSOFT bu noktada da müşterilerine eksiksiz bir hizmet sunuyor ve oluşabilecek tüm ihtiyaçlara yönelik çözümleri ve tam entegreli WOLVOX ERP programı ile e-ticaret süreçlerinizi bir adım ileriye taşımanıza yardım ediyor

Basit bir arayüz üzerinden ürün yönetimi yapmanızı sağlayan AKINSOFT, ürün, görsel, fiyat, stok takibi gibi tüm adımlarda pratik ve yönetimi kolay bir süreç oluşturmanıza yardım ediyor. Ayrıca sipariş süreçlerini de adım adım pratik şekilde yönetmenize olanak tanıyor.

Entegrasyon sizin için her şeyden önemli!

E-Ticaret yaparken pek çok yazılım ve programı aynı anda kullanmanız gerekecek. Ödeme, kargo, e-ticaret platformları, stok takibi gibi pek çok farklı ihtiyaç için her birine entegre olan ve sorunsuz çalışan bir sisteminizin olması, ticaretin sekteye uğramaması için oldukça kritik.

Bu noktada AKINSOFT bir çok e-ticaret platformu, kargo şirketleri, bankalar ve erp programlarıyla süreçlerinizde kullanacağınız diğer yazılımlar ve programlar ile entegre çalışabilen altyapısı sayesinde yine büyük bir kolaylık sağlıyor.

AKINSOFT e-Ticaret Sanal Mağaza Entegrasyonlarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Sonuç olarak e-ticareti e-ticaret yapan 'internet' dünyasında altyapı ve çalışan bir sistem demek her şey demek. Eğer tüm bu adımları rahatça atabileceğiniz bir sisteminiz varsa, o zaman geriye iyi ürün-mutlu müşteri dengesini korumak kalıyor.

E-ticaretin geniş dünyasında detaylarda kaybolmadan yalnızca iyi bildiğiniz işe odaklanmanıza olanak sağlayarak sisteme dair her şeyi sizin için çözen Akınsoft'un e-ticaret sistemlerini incelemek için buradan web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca dilerseniz buraya tıklayarak 15 günlük ücretsiz e-ticaret demosu ile detaylara yakından göz atabilirsiniz.