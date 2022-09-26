E3 2023'ün Ne Zaman Düzenleneceği Açıklandı

Entertainment Software Association, dünyanın en büyük oyun fuarlarından olan E3'ün ne zaman gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre bu yıl COVID nedeniyle iptal edilen dev etkinlik, 13-16 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek.

ABD’de düzenlenen video oyun fuarı Electronic Entertainment Expo veya bilinen adıyla E3’ün, oyun deyince akla gelen ilk etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Normalde birçok oyun devinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen dev etkinlik, oyunlar hakkındaki yepyeni duyurular nedeniyle oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyordu.

Ancak E3 de birçok kalabalık etkinlik gibi 2020’de hayatımıza giren COVID-19’dan etkilendi. Fuar, 2020’de iptal edildikten sonra 2021’de dijital olarak gerçekleştirildi. E3, bu yıl ise yine COVID nedeniyle ne fiziksel ne de dijital olarak yapılamadı. Yetkililer, 2022 fuarının iptalini duyururken tüm enerjilerini ve kaynaklarını 2023’teki fuara yönelteceklerini duyurdu. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı ve E3 2023’ün tarihi açıklandı.

E3 2023, 13-16 Haziran'da gerçekleştirilecek

Etkinliğin sahibi Entertainment Software Association, önümüzdeki yıl düzenlenecek E3 fuarı ile ilgili detayları paylaştı. Açıklamalara göre etkinlik, 13-16 Haziran 2023 tarihlerinde Los Angeles’ta gerçekleştirilecek. Ayrıca E3 11 Haziran 2023’te başlayacak dijital etkinliklere de yer verecek.

Açıklamalara göre gelecek yılki fuar, New York Comic Con, Star Wars Celebration gibi dev etkinlikleri düzenleyen şirket ReedPop yönetiminde gerçekleştirilecek. ReedPop’tan yetkili Kyle Marsden-Kish de bununla ilgili yaptığı açıklamalarda, “E3, küresel oyun endüstrisini bir araya getiren fırsatlardan biri. Vizyonumuz, geleneksel E3 haftasını yeniden kurarak sektörü bir araya getirmek ve fuarın oyun yaratıcıları ve tüketiciler için büyülü bir etkinlik olmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, oyun dünyasında önden gelen isimleri, oyunseverleri, yapımcıları ve şirketleri bir araya getirecek. E3’te hem endüstri içindeki isimlerin birbiriyle iletişim kurabileceği hem de tüketicilerin yer alacağı günler de bulunacak. Diğer detaylar ise önümüzdeki aylarda paylaşılacak.