EA, Açık Dünya Star Wars Oyununu İptal Etti

EA Games’in üzerinde çalıştığını açıkladığı açık dünya Star Wars oyununun iptal edildiği ve firmanın kaynaklarını başka oyuna kaydırma kararı aldığı ortaya çıktı.

2017 yılında Visceral Games’in kapanmasının ardından EA’den yapılan açıklamaya göre firma, stüdyoya ayırdığı kaynakları kullanarak yepyeni bir açık dünya Star Wars oyunu geliştirecekti. Şirket, oyunu daha henüz geliştirme aşamasındayken iptal etti.

Her ne kadar EA konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmasa da, Kotaku gibi sitelerde dolaşan söylentilere göre firma çoktan oyundan vazgeçti. Amy Hennig’in Viscerial Studios kapanmadan önce üzerinde çalıştığı Rigtag kod adlı oyun, yeniden firmanın önceliği haline geldi.

EA Vancouver’in yeni odağının ne olacağı ve firmanın farklı Star Wars oyunları yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Visceral kapandığında EA’den gelen açıklamalar, Hennig’in oyununa “yeniden odaklandıkları” yönündeydi. Amy Hennig’in Rigtag’i, oyuncular tarafından sırayla kontrol edilen bir grup kaçakçının Star Wars evrenindeki hikayesini anlatacaktı.

Görünen o ki EA onun yerine Frostbite motorunu daha çok öne çıkaran, daha geniş bir oyuncu yelpazesine hitap eden ve daha geniş bir Star Wars oyunu yapmak istedi. Visceral’in kapanmasının ardından stüdyoyla yollarını ayıran EA Motive’den Jade Raymond, yeni oyunda Hennig’in oyunu için yapılmış olan çalışmalardan yararlanılacağını söyledi. Oyunun yazarlarından olan Todd Stashwick, oyunu “güzel, harika, komik, eğlenceli” olarak tanımlamıştı. Hennig’in oyununun, Uncharted tarzı hikaye odaklı ilerleyen bir oyun olacağı tahmin ediliyordu.