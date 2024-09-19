Futbol severler için yılın en sevilen dönemi nihayet geldi ve EA, EA SPORTS FC 25 lansman saatlerini açıkladı.

Özellikle futbol severler için yılın merakla beklenen dönemi tekrar geldi çattı ve EA SPORTS FC 25 için çıkış gününe yaklaştık. EA de bugün yayınlamış olduğu listeyle oyunun dünya çapında hangi tarih ve saatlerde oynanabilir olacağını açıkladı.

Eğer EA SPORTS FC 25’in Ultimate Edition sürümünü ön sipariş verdiyseniz, oyuna tam 7 günlük erken erişim imkânı yakalayacaksınız. Konsol oyuncuları, 20 Eylül'de bölge neresi olursa olsun yerel saatle gece 00.00'dan itibaren oyuna erişebilecekler. PC oyuncuları ise aynı tarihte TSİ 07.00'de oyuna erişebilecekler. EA SPORTS FC 25’in dünya çapındaki resmî lansmanı ise 27 Eylül'de yapılacak.

EA'in önceki FIFA oyunlarında olduğu gibi EA Play üyeleri de erken erişim döneminde 10 saatlik bir deneme sürümü ile oyunu oynayabilecekler. Öte yandan sadece PC'de bulunan EA Play Pro üyeleri oyuna sınırsız bir şekilde erişebilecekler.

Oyuncular oyunun çıkışını heyecanla beklerken, oyunun Companion & Web Uygulaması'nın da 19 Eylül yani bugün yayınlanacağı açıklandı. Bu uygulama, oyuncuların Ultimate Team takımlarını her yıl olduğu gibi bu yılda da internet üzerinden kurmalarına olanak tanıyacak.

EA SPORTS FC 25 Konsol Erken Erişim Tarihleri

Los Angeles: 20 Eylül - 00.00

Austin: 20 Eylül - 00.00

Bogota: 20 Eylül - 00.00

New York: 20 Eylül - 00.00

Brezilya: 20 Eylül - 00.00

Londra: 20 Eylül - 00.00

Paris: 20 Eylül - 00.00

Cape Town: 20 Eylül - 00.00

Cairo: 20 Eylül - 00.00

Moskova: 20 Eylül - 00.00

Riyad: 20 Eylül - 00.00

Muscat: 20 Eylül - 00.00

Beijing: 20 Eylül - 00.00

Singapur: 20 Eylül - 00.00

Seoul: 20 Eylül - 00.00

Tokyo: 20 Eylül - 00.00

Sydney: 20 Eylül - 00.00

Auckland: 20 Eylül - 00.00

EA SPORTS FC 25 PC Erken Erişim Tarihleri

Los Angeles: 19 Eylül - 21.00

Austin: 19 Eylül - 23.00

Bogota: 19 Eylül - 23.00

New York: 20 Eylül - 00.00

Brezilya: 20 Eylül - 01.00

Londra: 20 Eylül - 05.00

Paris: 20 Eylül - 06.00

Cape Town: 20 Eylül - 06.00

Cairo: 20 Eylül - 07.00

Moskova: 20 Eylül - 07.00

Riyad: 20 Eylül - 07.00

Muscat: 20 Eylül - 08.00

Beijing: 20 Eylül - 12.00

Singapur: 20 Eylül - 12.00

Seoul: 20 Eylül - 13.00

Tokyo: 20 Eylül - 13.00

Sydney: 20 Eylül - 14.00

Auckland: 20 Eylül - 16.00

EA SPORTS FC 25 Konsol Standart Çıkış Tarihleri

Los Angeles: 27 Eylül - 00.00

Austin: 27 Eylül - 00.00

Bogota: 27 Eylül - 00.00

New York: 27 Eylül - 00.00

Brezilya: 27 Eylül - 00.00

Londra: 27 Eylül - 00.00

Paris: 27 Eylül - 00.00

Cape Town: 27 Eylül - 00.00

Cairo: 27 Eylül - 00.00

Moskova: 27 Eylül - 00.00

Riyad: 27 Eylül - 00.00

Muscat: 27 Eylül - 00.00

Beijing: 27 Eylül - 00.00

Singapur: 27 Eylül - 00.00

Seoul: 27 Eylül - 00.00

Tokyo: 27 Eylül - 00.00

Sydney: 27 Eylül - 00.00

Auckland: 27 Eylül - 00.00

EA SPORTS FC 25 PC Standart Çıkış Tarihleri

Los Angeles: 26 Eylül - 21.00

Austin: 26 Eylül - 23.00

Bogota: 26 Eylül - 23.00

New York: 27 Eylül - 00.00

Brezilya: 27 Eylül - 01.00

Londra: 27 Eylül - 05.00

Paris: 27 Eylül - 06.00

Cape Town: 27 Eylül - 06.00

Cairo: 27 Eylül - 07.00

Moskova: 27 Eylül - 07.00

Riyad: 27 Eylül - 07.00

Muscat: 27 Eylül - 08.00

Beijing: 27 Eylül - 12.00

Singapur: 27 Eylül - 12.00

Seoul: 27 Eylül - 13.00

Tokyo: 27 Eylül - 13.00

Sydney: 27 Eylül - 14.00

Auckland: 27 Eylül - 16.00

Peki siz EA SPORTS FC 25'i oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.