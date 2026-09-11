Suudi Arabistan'dan Radikal Karar: EA ve Savvy Games, Tek Çatı Altında Birleşebilir!

Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF, 55 milyar dolara satın aldığı EA ile Savvy Games Group'u birleştirerek dev bir oyun şirketi kurmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF), EA'i 55 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayla bünyesine katmasının üzerinden henüz bir ay geçmişken, Kaliforniya merkezli yayıncı şirket için yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

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Suudi yönetiminin, küresel oyun sektöründeki etkinliğini tek bir merkezden yönetmek amacıyla yeni ve kapsayıcı bir strateji üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

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Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri doğabilir

Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre PIF yetkilileri, yatırımlarını daha koordineli bir şekilde yönetebilmek adına EA ile kendi bünyesinde bulunan oyun, geliştirme ve yayıncılık şirketi Savvy Games Group’u birleştirmeyi değerlendiriyor. Bu hamlenin, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birini ortaya çıkarabileceği belirtiliyor. Henüz nihai bir karara varılmadığı vurgulanırken, olası bir birleşmenin Savvy Games Group’un Çinli mobil oyun firması Moonton’u 6 milyar dolara satın alma sürecini tamamlamasının ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Planlanan birleşmenin gerçekleşmesi hâlinde Suudi Arabistan, oyun sektöründeki satın almalarını, oyun geliştirme süreçlerini ve fikri mülkiyet haklarını tek bir çatı altından yürütme imkânına kavuşacak ancak bu süreçte EA’in birleşme sonrasında bağımsız bir şirket olarak kalıp kalmayacağı ya da tüm yapının Savvy Games Group altında toplanıp toplanmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca böyle devasa bir birleşme hamlesinin uluslararası düzenleyici kurulların onayından geçmesi gerekiyor. Konuyla ilgili olarak ne EA ne de PIF cephesinden resmî bir açıklama gelmiş değil.