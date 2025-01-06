Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 55 yılın ardından "Sanipak" adıyla yoluna devam edeceğini açıkladı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 55 yıllık geçmişinin ardından isim değişikliğine giderek "Sanipak" adıyla yoluna devam etme kararı aldı. Şirket bu değişiklikle birlikte globalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeyi planladığını belirtti.

6 Ocak 2025 itibarıyla Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, yeni kimliği "Sanipak" ile faaliyet gösterecek. "Sanipak" ismi, hijyen anlamına gelen İngilizce “sanitary” ve Türkçe "temiz" anlamındaki “pak” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları ön planda

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bu değişikliğin şirketin uluslararasılaşma hedeflerini destekleyeceğini belirtti. Sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda ürünlerin geri dönüştürülebilir ambalajlarla sunulması ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevresel hedefler de ön planda tutuluyor.

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu ise, Türkiye'deki temizlik kağıtları pazarındaki liderliklerini sürdürürken, uluslararası alandaki yatırımlarına devam edeceklerini ifade etti. Şirket, Fas ve Avrupa'da yeni pazarlar hedefliyor ve global çapta büyüme stratejileri doğrultusunda cirosunun yüzde 50’sini yurt dışı satışlardan elde etmeyi planlıyor. Türkiye'deki modern fabrikalarındaki üretim ve istihdamla değer yaratmayı sürdüreceklerini vurguladı.