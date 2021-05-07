e-Devlet’in yeni bir özelliği duyuruldu. Yeni özellikle birlikte vatandaşlar artık kayıtlı oldukları adreslerinin bulunduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine erişebilecekler.

e-Devlet Twitter hesabından yapılan bir duyuruyla İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde yeni bir uygulama ortaya çıkarıldı. Toplum Destekli Polislik (TDP) kapsamında e-Devlet Mahalle Polisi hizmeti ile ikamet ettiğiniz adres veya başka bir mahalle ile ilgili polis birimine istek, öneri veya şikayet mesajları gönderilebilecek.

Mahallemizde görev yapan polisleri görmenin en büyük avantajı herhangi bir olay yaşandığında müdahale öncesi ya da sonrasında görev alan polis memurlarını tanıyor olmak. Toplum Destekli Polislik konusunda Emniyet’in gelişmesini sağlama yönünde bir geri bildirim yapabileceğiz. İlgili linkten görülebilen “İstek, Öneri ve Şikayet Formu” aracılığıyla (henüz deaktif) vatandaş geri bildirimleri yapılabilecek.

Genel olarak Toplum Destekli Polislik (TDP) amacı nedir?

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Polisin, hizmetinde olduğu toplumun temel problemleri ile doğrudan ve aracısız bir ilişki kurarak meşgul olmasına ve toplum-polis ilişkilerinin gelişmesine imkân sağlamaktadır.

Suç önleme faaliyetleri ve düzensizliklerin giderilmesi çerçevesinde toplumdan polise bilgi akışının artmasına imkan sağlamaktadır.

Toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişimi sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaygınlaştırmaktadır.

Toplum destekli polislik toplumun her türlü sorunun belirlenerek çözümlenmesi çerçevesinde, suçla mücadeleye ve toplumdaki sorunlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesine yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.

Suçla mücadele hizmetlerinin toplum odaklı yürütülmesine imkân sağlamaktadır.

Suç mağduriyetlerinin azaltılması ve suç mağdurlarının bilinçlendirilmesine ilişkin suçla mücadele odaklı çalışmalar yapılması için imkânlar sunmaktadır.

Polisin, toplumun risk altındaki kesimlerine yönelik stratejiler geliştirmesine ve onları suçtan korumasına yönelik çalışmalar yapabilmesine imkân veren elverişli bir alan sağlamaktadır.

Polisin suçla mücadeleye yönelik faaliyetlerinin topluma aktarılmasında ve bunların toplum tarafından benimsenmesi ve desteklenmesinde geri beslenme mekanizması işlevini görmektedir.

e-Devlet’te yer alan TPD’nin amacı yukarıdaki maddelerle tanımlanıyor. Bu noktada nasıl ki “aile hekiminizi” tanıyor, benimsiyor ve sürekli gidiyorsanız; “Mahalle polisinizi de'' artık tanıyacak ve iletişim halinde olabileceksiniz.

Bununla beraber uygulama aslında daha önce de belirli bir ölçüde aktifti. Artık resmi olarak duyurulduğu için mahalle polisinizi tanıyarak iletişim kurabilirsiniz. Şu adresi kullanarak e-Devlet üzerinde ilgili sayfayı görüntüleyebilirsiniz.