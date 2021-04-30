Seyahat İzin Talebi, Alo 199 ve e-Devlet'i Çökertti

Tam kapanma döneminde yaşadıkları şehirleri değiştirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet'teki ilgili hizmet ve Alo 199 aracılığıyla seyahat izin talebi almaya başladılar. Ancak bu iş o kadar çığırından çıktı ki hem e-Devlet hem de Alo 199 çöktü. Hizmetlere ulaşmak saatlerdir imkansız.

Koronavirüsle mücadele etmekte olan Türkiye, bugün itibarıyla yeni bir döneme geçti. "Tam kapanma" olarak isimlendirilen bu dönem, beklentiler açısından salgının hızının kesilmesini ve vaka sayılarını birkaç binlere çekmeyi amaçlıyordu. Ancak bugün yaşananlar gösteriyor ki tam kapanma dönemi, önümüzdeki günlerde de böyle devam ederse hiçbir işe yaramayacak. Hatta olaylar, daha da istemediğimiz bir yere gidebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, tam kapanma süreci boyunca şehirler arası yolculukların izne tabi olacağı açıklanmış, vatandaşlar da bunun üzerine harekete geçerek, seyahat edebilmek için izin almaya çalışmıştı. Bu bağlamda Alo 199 hattı ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyordu. Ancak olaylar o kadar çığırından çıktı ki e-Devlet'teki ilgili hizmet de Alo 199'da çalışmaz oldu. Belki de hükümet, en doğru olanı, yani vatandaşın bugünden sonra kent değiştirmesine izin vermemeye karar vermiş olabilir. Ancak bunu bilmemiz pek de mümkün değil.

"Seyahat İzin Talebi" hizmetine saatlerdir ulaşılamıyor

Bu arada, seyahat izin talebi hizmetinin doğrudan iş hayatı ile ilgili olduğunu söyleyemeyiz. Zira çalışan vatandaşlar, zaten bulundukları yerlerde yaşamlarına devam ettirmeyi sürdürecekler. Bu belgeyi almak isteyen bazı vatandaşlar için zorunluluk halleri doğmuş olsa da büyük bir kesim, yalnızca farklı bir şehre gidebilmek için bu hizmetten faydalanmak istiyor. Ancak bu göçler sırasında belirti göstermeyen COVID-19 hastalarının olacağı sugötürmez bir gerçek ve bu insanlar, gittikleri yere muhtemelen hastalıklarını taşımış olacaklar.

İçişleri Bakanlığı, hazırladığı bir genelge ile sokağa çıkma kısıtlamalarından kimlerin muaf olacağını açıklamıştı. Ancak bir diğer yandan da market gibi işletmeler açık olacak ve halk, saat 10:00 ila 17:00 aralığında marketlere gidebilmek için evinden çıkabilecekti. İşte tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de bugün bile şehir değiştirmeye çalışan vatandaşlar, tam anlamıyla bir kaosun yaşanmasına yol açmış oldu. Bazı kesimlerse, yaşanan olaylara şiddetle tepki göstermeye devam ediyorlar.