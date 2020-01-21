Harvard Üniversitesi ve MIT başta olmak üzere dünya çapında bilinen pek çok önemli üniversiteden ve kurumdan online eğitim almanızı sağlayan bir platform var. Herkesin erişimine açık olan edX’i yakından inceledik.

Günümüz iş dünyasında artık bir tek üniversite mezunu olmak ya da tek bir yabancı dil bilmek gibi vasıflar yeterli değil. Birden çok yabancı dil bilmeli, üniversite diplomasının yanına olabildiğince çok sertifika ve eğitim eklemelisiniz. İnternet sayesinde ise bu yetkinliklere kavuşmamak için pek bahane kalmıyor. edX gibi eğitim platformları sayesinde, dünya çapında kendini ispatlamış üniversitelerin eğitim programlarına katılabilir ve buralardan alacağınız sertifikalarla CV’nizi güçlendirebiliyorsunuz.

edX üzerinden katılabileceğiniz pek çok farklı alanda eğitim programları var. Tamamen çevrimiçi olan bu eğitim programlarına katıldığınız zaman, konuyla ilgili pek çok yazılı ve görsel kaynağa ulaşma ve konu hakkında uzman kişilerin anlatımlarını dinleme imkanınız oluyor. Bireysel kullanımların yanı sıra edX Business hizmetini kullanan şirketler, şirket bünyesinde bulunan tüm çalışanlarının ayrıntılı edX eğitimlerinden faydalanmalarını sağlayabilirler.

edX üzerinden nasıl ders alınır?

Buradan edX'i açın,

Register butonuna tıklayarak kayıt olun,

Size uygun bir program ve dersi seçenek kayıt olun.

Platformda kayıt olduktan sonra ücretsiz olarak da katılabileceğiniz eğitim programları var. Fakat eğitim sonrası adınıza düzenlenmiş ve eğitiminizi belgeleyen bir sertifika istiyorsanız, dolar üzerinden belirlenmiş bir ücret ödüyorsunuz. Eğitimlerin ücretli olanlarının fiyatları ise diğer online sertifika programlarıyla kıyaslandığı zaman biraz yüksek. Ancak alacağınız eğitimlerin dünyanın en prestijli üniversiteleri tarafından verileceğini ve aldığınız sertifikaların her yerde geçerli olacağını unutmayın.

edX üzerinden eğitim veren kurumlar ve dersleri:

edX eğitim platformu üzerinden uluslararası alanda kendini ispatlamış pek çok kurumdan ve üniversiteden birçok alan üzerine eğitim alabilirsiniz. İster kendi alanınızda bir eğitim alıp gelişiminize katkı sağlayın ister başka alanlarda eğitim alarak yeni bir vizyon edinin. Ücretli ve ücretsiz olarak ders alabileceğiniz kurumlar ve eğitim programlarından size en uygun olanı seçebilirsiniz.

edx’te mimarlık, kültür ve sanat, teknoloji, kimya, iletişim, bilgisayar bilimi, gıda ve beslenme, iş güvenliği, felsefe, fizik, bilim, tıp gibi pek çok alanda aşağıdaki üniversitelerden ders alabilirsiniz:

Harvard,

Boston,

MIT,

Sorbonne,

Hong Kong,

Caltech,

Columbia,

Oxford

Üniversiteler dışında sektörün öncü firmalarından da dersler alarak, CV'nizi güçlendirmeniz mümkün:

Microsoft

IBM

Amazon Web Services

edX eğitimlerinin avantajları:

Udemy ve benzeri platformların online eğitim fiyatlarıyla kıyaslandığı zaman edX certificate eğitim programlarının fiyatlarını yüksek bulabilirsiniz. Bu yüksek fiyatların en büyük nedeni elbette dolar üzerinden fiyat belirleniyor olması. Fakat edX üzerinden alacağınız eğitimler arasında birçoğuna ücretsiz olarak katılabiliyor ve bazılarında ücretsiz sertifika da alabiliyorsunuz.

Ücretli eğitim programlarından birine katılsanız bile alacağınız eğitimi veren ve sertifika üzerinde yazan kurum Harvard, MIT, Microsoft, IBM gibi dünya çapında kendini ispatlamış kurumlar olacak. Ayrıca tüm eğitimler İngilizce ya da başka bir yabancı dil üzerinden verildiği için yabancı dil gelişiminize de büyük katkı sunacak ve herhangi bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman sizi bir adım ileri taşıyacaktır.

Ücretsiz edX eğitimleri:

edX üzerinden ücretsiz alabileceğiniz birçok online eğitim programı var. Adınıza düzenlenmiş bir sertifika ya da eğitimlerin temel programları dışında bir isteğiniz olursa belirli bir ücret ödemeniz gerektiğini unutmayın. edX üzerinden katılabileceğiniz eğitimler ve kurumlardan bazıları şu şekilde;

edX üzerinden katılabileceğiniz eğitim programları ile kendinizi geliştirebilir ve iş dünyasında daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Sertifikanızın üzerinde uluslararası alanda kendini ispatlamış kurum ve üniversitelerin isimlerinin bulunmasının ne kadar önemli olduğunu unutmayın ve her geçen gün daha da gelişen dünyada yerinizi alın.