Peaky Blinders ve Black Mirror gibi önemli projelerde görev almış yönetmen Otto Bathrust, Showtime'ın Halo projesine katıldı.

Yönetmen Bathurst, daha önce yer aldığı projeler aracılığıyla BAFTA Televizyon Craft Ödülleri’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştı. En son hatırlanan projesi ise geçtiğimiz sonbahar çıkan ve aksiyon kategorisinde bulunan Robin Hood olmuştu.

"Merakla beklenen seri Halo'nun çekimleri bu yılın sonlarında başlayacak ve Otto Bathurst tarafından yönetilecek."

(Halo'nun Dizi projesinden bir kare)

Halo dizisi için herhangi bir tarih verilmedi ve elimizde olan tek bilgi ise dizinin hala çekim aşamasında olduğu. Halo haberleri ilginizi çekiyorsa, 343 Industries geçtiğimiz yılın E3 oyun fuarında Halo: Infinite’i duyurmuştu.

Showtime’ın böyle efsane bir oyun serisinin dizisi için başarılı işlere imza atmış bir yönetmeni getirmesi güzel bir hareket. Bathurst’un Robin Hood filmi eleştirmenler tarafından pek beğenilmemişti, bu da ona önündeki projeler hakkında daha detaylı düşünmesi için zaman tanıdı. Bu yüzden Black Mirror ve Peaky Blinders gibi projelerde iyi işler başaran yönetmen, Halo projesinde de büyük bir başarıya imza atma potansiyeline sahip.