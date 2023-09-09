Arabada giderken yol geçmiyor mu? Evde temizlik yaparken arkada çalacak bir şey mi arıyorsunuz? Müzik dinlemekten sıkıldınız ama bir şeyler çalsın mı istiyorsunuz? Çözümü podcast!

Yalnızken bile bir arkadaş sohbetine dahilmişsiniz gibi hissettiren, bazen eğlendiren bazen de öğreten, kimi zaman terapi gibi gelen birçok podcast seçeneği var.

Biz de bu içeriğimizde kendi tarzınıza göre seçebileceğiniz podcast'lerden bir öneri derlemesi yaptık. Keyifli okumalar ve dinlemeler!

Dinlerken kahkahalarınızı tutamayacağınız, komikli podcast'lerle başlayalım.

Biraz Konuşabilir miyiz?

İlker Gümüşoluk ve Kemal Ayça adlı iki komedyen arkadaşın, aklınıza gelebilecek her konuda konuşup yaptıkları tespitlerle herkesin hayatının bir yerinden tutmayı başarabilen harika bir içerik.

O Tarz mı?

Can Bonomo ve Can Temiz gibi ünlü isimlerin de bulunduğu bu komedi podcast'inde, dinleyicilerinden gelen sorunlara kendi aralarında derman bulmaya çalışırken konu öyle yerlere gidiyor ki gülmekten soruyu unutuyorsunuz!

Rabarba

Radyo programcılığı ve YouTube içerikleriyle tanınan Mesut Süre’nin artık Türk komedi sektöründe yerini almış Rabarba programının 1000 küsür bölümünü podcast olarak bulabilirsiniz! Her bölüm ayrı bir sorunun sorulduğu programa dinleyiciler bağlanıp cevap verince her şey daha eğlenceli bir hâle geliyor.

KALT’ın Podcast’i

Bazen bazı ortamlar olur ve iki insanın arasında geçirdiği sohbet o kadar keyiflidir ki dahil olmayıp sadece dinlemek istersiniz… İşte bu podcast, size tam olarak bunu veriyor! Kalt üyelerinden Ozan Akyol ve Erman Çağlar'ın sohbetini dinleyerek eğlenceli bir 40-50 dk geçirebilirsiniz.

Terapiyi kulağınıza getiren podcast'lerle devam edelim.

Psikiyatri ve Duvarın Ardı

''Bazıları duvarı görür, bazıları duvarın ardını...'' sloganıyla yola çıkan psikiyatristin, sizin duvarlarınızın ardına geçtiği podcast. Bölüm isimlerine bir göz atıp, size yakın gelen herhangi birini seçip dinlemeye başlayabilirsiniz. Zaten devamı gelecektir…

Endişeli Psikolog

Günlük hayatın içinden olan ve farkındalığınızı yükselten bir psikoloji podcast'i arıyorsanız kesinlikle Endişeli Psikolog’a şans vermelisiniz. Zor zamanlardan geçiyorsanız, size antidepresan gibi gelecek!

Merdiven Altı Terapi

Neredeyse her bölümünde, günümüzde yaşayan herkesin kendinden bir parça bulabileceği konulara değinen ve yeri geldi mi bunları eğlenceli bir dille anlatan Deniz Dülgeroğlu adlı sunucunun hayata geçirdiği podcast'i. Dinlerseniz, sizin de kendinizden bir şeyler bulabileceğinize eminiz!

Kendine İyi Davran

Daha ciddi ve gerçekten terapi koltuğunda oturuyormuş gibi hissedeceğiniz bir podcast arayışındaysanız Klinik Psikolog Beyhan Budak’ın neredeyse her psikolojik sıkıntıyla ilgili kaydettiği bölümlerden bir tanesini seçerek arkanıza yaslanıp kendi terapinizi başlatabilirsiniz…

Aman aman nerelere geldik… Terapi diyorduk gerçek suç hikâyelerine geçtik…

Meçhule Giden Gemi

Deniz ve Olcay adındaki gerçek suç hikâyeleri müptelası iki yakın arkadaşın her bölümde ayrı bir hikâyeyi didik didik ettiği harika bir seri. Suç hikâyesi anlatırken arada kendi goygoy muhabbetlerini de ihmal etmemeleri bölümlere ayrı bir zevk katıyor.

Murder&Coffee

Yine iki yakın arkadaşın birlikte yaptığı bu programda Burak anlatan, Ufuk ise suç hikâyeleriyle pek ilgisi olmayan bir dinleyen. Ufuk’un sorduğu sorular ve verdiği tepkiler, cinayet hikâyesi dinlerken bile gülmenizi sağlıyor diyebiliriz.

Karanlık Öyküler: Gerçek Suç Hikâyeleri

“CemDen Dinle” YouTube kanalında görüntüleriyle birlikte izleyebileceğiniz gerçek suç hikâyelerini, “Karanlık Öyküler” adı altında podcast serisi olarak da dinleyebiliyorsunuz. Ortalama 20 dakikalık bölümler, sizi kısa süreliğine başka dünyalara götürebiliyor.

Bir Suç Meselesi

Çeşitli belgesel ve yayınlardan derlenmiş gerçek suç hikâyelerin yer aldığı bu podcast'te, Türkiye’den de olayların yer alması tüylerinizi biraz ürpertebilir...

Biraz da genel kültür…

Açık Bilinç

Ne yazık ki günümüzde her şeyi hızlı yaşadığımız için kitap okuma alışkanlıklarımız da bir miktar köreldi. Bunun yerine, Açık Bilinç gibi farklı konularda tartışmaların yer aldığı bölümleri dinleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz.

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Bu podcast'ten öğrendikleriniz, arkadaş ortamında anlatılıp “Vaayy, bu böyle miymiş?” tepkisi alacağınız türden. Yine konu başlıklarına bakarak size en ilginç geleni seçip dinlemeye başlayabilirsiniz.

Fularsız Entellik

Sıkıcı gelebilecek konuları bile aralara goygoy katarak eğlenceli hâle getiren bu podcast, insanı zorla entelektüel yapar yahu!

Oradan Buradan Bilgi

İster felsefe olsun, ister sanat, ister film, ister gizli öğretiler, ister psikoloji, ister edebiyat… Kısacası “oradan buradan” her türlü bilgiyi bulup kendinizi bilgiyle donatabileceğiniz bir podcast.

Boş zamanlarını dinleyerek dil öğrenmek için geçirmek isteyenlere: Yabancı dil öğrenebileceğiniz podcast’ler…

Dinleme odaklı: Listening Time

6 dakikanızı ayırmanızın yeterli olduğu: 6 Minutes English

Küçük hikâyeler dinleyerek dil öğrenebileceğiniz: Easy Stories in English

“Anlıyorum ama konuşamıyorum”culara: IELTS Speaking for Success