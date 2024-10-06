Almanya doğumlu teorik fizikçi ve bilim insanı olarak bildiğimiz Albert Einstein, çeşitli çalışmaları ve buluşlarıyla hafızalara kazınmıştır. Ancak onun da hepimiz gibi bazı gündelik alışkanlıkları vardır.

Onun vazgeçemediği bu 5 alışkanlığı, belki de ona ilham verdi ve çok daha başarılı olmasına katkı sağladı.

Peki Albert Einstein’ın ilgi çekici 5 alışkanlığı nelerdi?

Kısa süreli kestirmeler, Albert Einstein’ın ilginç alışkanlıklar listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Einstein, gün içerisinde kısa kestirmeler yapmayı alışkanlık hâline getirmiş bir bilim insanıydı. Bunun bilim çalışmalarına ne gibi bir katkı sağladığını ve gün içindeki kısa uykuları neden bir türlü terk etmediğini kestirmek oldukça zor.

Ancak onun bu alışkanlığı, yaşamının önemli unsurları arasında yer almakta. Hatta bu sebeple elinde bir kaşık ve altında bir tepsiyle uyuduğu ve uykuya dalıp kaşığı düşürdüğü anda uyandığı yaygın söylentiler arasında.

Düzenli yürüyüş yapmak, Albert Einstein’ın terk etmediği alışkanlıklarından biriydi.

Einstein’ın her gün yürüyüş yaptığı ve günde yaklaşık 5 kilometre yürüdüğü bilinmekte. Tahminlere göre bilim insanı, bu alışkanlığı ile beynini dinlendiriyor ve yoğun hayatından bir nebze uzaklaşıp nefes alma fırsatı yakalıyordu.

Peki Einstein’ın sık sık makarna yediğini söylesek?

Nasıl ki hepimizin tüketmekten keyif aldığı yemekler varsa elbette Einstein’ın da vardı. Bu yemek ise makarnaydı. Görünen o ki bu bilim insanı, çalışma masasından kalkıp yemek masasına oturduğunda, karşısında en çok makarna görmekten mutlu oluyordu.

Pipo, onun vazgeçilmezleri arasındaydı.

Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığına oldukça zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak söz konusu Albert Einstein’ın alışkanlıkları olduğunda pipo içmek de listeye yazılması gerekenlerden.

Sıkı bir pipo tiryakisi olduğu bilinen Alman bilim insanı, aktarılanlara göre pipo içmenin sakinleşmeye ve objektif düşünmeye yardımcı olduğunu ifade ediyordu.

Einstein'ın alışkanlıkları listesine son bir enteresan gerçek ekleyelim. Bu bilim insanı çorap giymekten hiç mi hiç hoşlanmazdı.

Öyle ki Einstein, kuzeni ve eşi Elsa’ya yazdığı bir mektupta konuyla alakalı şunları söylemişti: “Çocukken ayak başparmağımın çoraplarımı deldiğini fark etmiş, bu yüzden çorap giymekten vazgeçmiştim.”

Hatta Einstein’ın kendi sandaletlerini bulamadığı zamanlarda eşinin arkası açık ayakkabılarını ayağına geçirdiğini yazan bazı kaynaklar da bulunmakta.

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