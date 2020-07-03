Hepimizin bildiği üzere oyun oynamak ve profesyonel görüntü işleriyle uğraşabilmek için, bilgisayarımızın ekran kartının güçlü olması gerekiyor. Birçok şirketin farklı özelliklerle piyasaya sunduğu ekran kartları arasında tercih yapmak oldukça zor bir hale geldi. Yazımızda, ekran kartlarını nasıl karşılaştırmamız gerektiğini sizler için anlattık.

Dünyayı kasıp koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlar boş zamanını evinde geçiriyor. Evde yapılabilecek aktivitelerin sınırlı olması nedeniyle çoğunlukla genç yaştaki kişilerin hedef noktası oyunlar olmuş durumda. Son zamanlarda gündemde olan oyunları oynayabilmek için ise güçlü bir bilgisayara sahip olmamız gerektiğini ekleyelim. Güçlü bir bilgisayara sahip olmanın yolu güçlü donanımları seçmekten geçiyor. Özellikle ekran kartı seçimlerinde ekran kartı karşılaştırması yapmak işimizi hızlandırıyor.

Güçlü bir bilgisayara sahip olmak için dikkat etmemiz gereken bazı donanımlar mevcut. Bilgisayarlarımızın gücünü aldığı işlemci, verileri işleyebilmek için bir havuz görevi gören RAM ve özellikle oyun, üreticilik konusunda olmazsa olmaz olan ekran kartlarının donanım olarak en önemli parçalar olduğunu belirtelim.

Ekran kartı karşılaştırma nasıl yapılır?

Adım #1: Kullandığınız tarayıcınızdaki adres çubuğuna GPUBoss.com adresini yapıştırın.



Kullandığınız tarayıcınızdaki adres çubuğuna GPUBoss.com adresini yapıştırın. Adım #2: Karşılaştırmak istediğiniz ekran kartının marka ve modellerini kutucuklara yazın.



Karşılaştırmak istediğiniz ekran kartının marka ve modellerini kutucuklara yazın. Adım #3 : ‘Compare’ butonuna tıklayın.



: ‘Compare’ butonuna tıklayın. Adım #4 : Sayfanın alt kısımlarından karşılaştırılan ekran kartlarının puanlamasını görebilirsiniz.



: Sayfanın alt kısımlarından karşılaştırılan ekran kartlarının puanlamasını görebilirsiniz. Adım #5: Son olarak kazanan ekran kartı ve fiyatı aşağıda belirtiliyor.



Ekran kartı seçiminizi doğru yapmak istiyorsanız öncelikle bilgisayarınızda ne yapmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Oyun mu oynamak istiyorsunuz, profesyonel bir şekilde tasarım mı yapmak istiyorsunuz veya video düzenleme ile mi ilgileniyorsunuz? Yoğunluklu olarak ne yapacağınıza karar verdikten sonra yazımızdaki başlıkları takip ederek size uygun olan ekran kartını seçebilirsiniz.

AMD mi? NVIDIA mı?

Sizler için daha önce bahsettiğimiz haberde, günümüzdeki performanslı ekran kartlarını derlemiştik. Birçok kullanıcının aklını karıştıran bu sorunun cevabı sizin beklentilerinize göre değişir bir vaziyette. AMD ve NVIDIA, senelerce grafik yongası üreten köklü şirketler. AMD’nin son zamanlarda attığı adımlar öncesinde, NVIDIA ekran kartı piyasasına hakimdi.

Pastanın büyük bölümüne sahip olan şirket, ekran kartlarında sunduğu yüksek performansla rakiplerinin ürettiği kartları gölgesinde bırakıyordu. Hal bu olunca NVIDIA, rakipsiz olduğu için fiyatlandırma konusunda istediği şekilde davranabiliyordu. AMD’nin son zamanlarda ürettiği kusursuz ekran kartları, piyasayı alt üst etti. Fiyat etiketi konusunda da oldukça makul paralarla ortaya çıkan şirket, bütçesi kısıtlı vatandaşları kendine hedef olarak almış olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak eğer bütçeniz kısıtlıysa ama performans konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız AMD’yi, fiyat konusunda herhangi bir sınırlamanız yoksa NVIDIA tarafını da tercih edebilirsiniz.

Bellek:

NVIDIA veya AMD tarafından tercih edeceğiniz ekran kartlarının hepsi belli başlı belleklere sahip. Bu belleklerin aynı bilgisayarınız havuz olarak kullandığı RAM gibi, ekran kartınızın işlem yapmak için kullandığı alanlar olduğunu söyleyelim. Günümüz oyunlarının yüksek teknolojide tasarlandığını ve kullanıcıların gözüne daha güzel görünmesi için çok fazla detaya yer verildiğini biliyoruz.

Ekran kartlarının bunca veriyi işleyebilmesi ve size görüntü sunabilmesi için, işlem yapabileceğini büyük bir alana sahip olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, oyunların görüntü ayarlarında bulunan doku kalitesi yükseldikçe ekran kartında harcanan bellek boyutu artar. Darboğaz yaşanmaması ve oyunları akıcı bir şekilde oynayabilmemiz için bu bellek boyutuna uygun bir şekilde oyun ayarlarınızı değiştirmeli veya ekran kartını ilk satın alırken bellek boyutu yüksek olan ekran kartlarını tercih etmelisiniz.

Bağlantı ve arayüz

Eğer elinizde bulunan anakart yeni nesil bir parçaysa arayüz bakımından endişelenmeniz gereken bir şey olmadığını belirtelim. Günümüzdeki anakartların PCIe yuvaları x16 biçiminde dizayn edilmiş. Marketten alacağınız ekran kartlarının da çoğunlukla o formatta olacağını düşünürsek endişelenmeniz gereken bir şey olmadığını söyleyelim.

Bağlantı olarak dikkat etmeniz gereken bazı küçük ayrıntılar var. Ekran kartlarının, kullandığınız monitöre görüntü aktarabilmek için farklı protokollere sahip kablo ve sistemler kullandığını biliyoruz. Bunlar arasında en bilinenlerden bazıları ise HDMI, DVI, DisplayPort ve VGA. Diğerlerinin yanında VGA eski bir yöntem olmakla beraber, seçeceğiniz ekran kartının çıkışı ile monitörünüzün girişinin birbiri ile uyumlu olduğuna dikkat etmekte fayda olacağını ekleyelim.

Güç tüketimi (TDP)

Modern bir masaüstü bilgisayarda en çok güç tüketen donanımsal parçanın ekran kartı olduğunu açıklayalım. Gerek üzerinde bulunan işlemsel çekirdekler gerekse bunların serin kalmasını sağlayan soğutma blokları ve fanlar, tam yükte güç kaynağından oldukça yüksek seviyede enerji çekebiliyorlar. Durum bu olunca ekran kartı karşılaştırmada gözden kaçan fakat en önemli noktalardan biri olabiliyor.

Seçtiğiniz ekran kartının TDP değerlerini iyi araştırmalı, güç kaynağına uygun bir güç tüketimi olduğuna dikkat etmeli ve olası fazla yüklenmekten oluşabilecek sorunlara önceden müdahale etme şansına sahip olmalısınız.

Birden fazla ekran kartı

Bazı kullanıcıların oyun oynamak ve basit video düzenlemekten fazlasına ihtiyacı olabiliyor. Oyun oynarken yayın yapmak veya oldukça ayrıntılı 3 boyutlu modelleme gibi yüksek performans gerektiren işlemler için birden fazla ekran kartı kullanmanız gerekebilir. Bunun için NVIDIA tarafından SLI sistemleri, AMD tarafında ise Crossfire seçeneklerini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Birden fazla ekran kartı kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz diğer bir konu ise, anakart olacaktır. Anakartınızın iki veya daha fazla ekran kartı kullanımını desteklediğinden emin olmalı ve köprü kurulumları için gerekli olan parçalarını tedarik etmeyi unutmamalısınız.

Ekran kartlarını karşılaştırmak

Nasıl bir ekran kartı kullanmanız gerektiğine karar verdiniz, bellek ve güç değerlerini araştırdınız. Marka konusunda AMD veya NVIDIA tercihinizi de yaptıktan sonra önünüze oldukça karmaşık bir engel daha çıkıyor: Ekran kartı üreticileri. AMD ve NVIDA görüntü ünitelerini en performanslı şekilde kullanabilmek içinelini taşın altına koymuş vaziyette.

Hız aşırtmaları ile daha fazla performans alabilmek için geliştirilen programlardan tutun, ekran kartınızı soğutmak için tasarlanan çeşit çeşit soğutma yöntemleri kullanıyorlar. Kullanıcıların kafası ise en çok bu noktada karışıyor. ASUS, MSI, Gigabyte ve EVGA gibi birçok markanın bulunduğu ekran kartı üreticileri, sunduklarını farklı özelliklerle tercih yapmanızı oldukça zorlaştırıyorlar.

Bir karşılaştırma sitesi olan Gpuboss, sizlere istediğiniz ekran kartlarını karşılaştırma fırsatı sunuyor. Özellik olarak nasıl olması gerektiğine karar verdikten sonra marka ve model bilgilerini siteye girerek, sitenin size hangi ekran kartını tercih etmeniz gerektiğini söylemesini bekliyorsunuz. Kazanan ekran kartını gösteren site, bir de satın almak için kolaylık sağlayarak size fiyat bilgisi sunuyor.

Boş zamanlarımızda kullanacağımız eğlence ve iş odaklı olabilecek bilgisayarımızın ekran kartını, bu rehberden yardım alarak tercih edebilirsiniz. Karşılaştırmak için kullanacağınız siteyi de sizler için bağlantı olarak verdik ve nasıl karşılaştırmanız gerektiğini anlattık. Halihazırda elinizde bulunan bilgisayarınızın ekran kartını nasıl değiştirmeniz gerektiğine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni konfigüre edeceğiniz bilgisayarınızda, göz önünde bulundurmanız gereken noktaları madde madde açıkladık. Hangi ekran kartını, nasıl karşılaştıracağınız sorularının yanında diğer donanımlara da özen göstermeniz gerektiğini ekleyerek ekran kartınızdan optimum düzeyde verim alabilmeniz için işlemcinizin ve anakartınızın da iyi olması gerektiğini söyleyelim.