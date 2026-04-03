Ekspertiz Videolarda Sürekli Gördüğümüz "Dirençle Kandırılmış" İfadesi Tam Olarak Ne Demek?

Ekspertizde sıkça duyduğumuz "dirençle kandırılmış" ifadesi tam olarak ne anlama geliyor?

Oto ekspertiz videoları izlerken ustaların sık sık "Airbag dirençle kandırılmış" ya da "Beyne direnç atılmış" gibi cümleler kurduğunu mutlaka duymuşsunuzdur.

Peki özellikle ikinci el araç alırken karşılaştığımız bu "direnç atma" olayı tam olarak nedir?

Airbag neden dirençle kandırılır?

İkinci el otomobil alım satımında en çok korkulan durumlardan biri aracın büyük bir kazaya karışmış olmasıdır. Bir araç ciddi bir kaza yaptığında, içindeki yolcuları korumak için hava yastıkları patlar. Kaza sonrasında aracı onarmak isteyen kişi, patlayan bu hava yastıklarını yenileriyle değiştirmek zorundadır ancak orijinal hava yastıkları ve bu yastıkların bağlı olduğu elektronik beyin sistemleri oldukça pahalı parçalardır.

İşte tam bu noktada masraftan kaçmak ve daha fazla kar elde etmek isteyen kötü niyetli kişiler, yeni bir hava yastığı taktırmak yerine son derece tehlikeli ve ucuz bir hileye başvururlar.

Direnç atma işlemi nasıl yapılıyor?

Bu hile sisteminin kalbinde, elektronik devrelerde kullanılan ve maliyeti sadece birkaç lira olan minik bir parça, yani direnç yatar. Normal şartlarda aracın beyni, hava yastıklarına sürekli ufak elektrik sinyalleri göndererek onların sağlam olup olmadığını kontrol eder. Eğer hava yastığı patlamışsa veya yerinde yoksa, sistem bunu anlar ve gösterge panelinde o meşhur kırmızı airbag arıza lambasını yakar.

Kötü niyetli tamirciler, boş hava yastığı kablosunun ucuna bu minik direnci bağlarlar. Direnç, aracın beynine sanki orada sağlam bir hava yastığı varmış gibi sahte bir sinyal gönderir. Otomobilin beyni bu dirençle kandırılır, her şeyin yolunda olduğunu düşünür ve gösterge panelindeki arıza lambasını söndürür.

Peki bu durumun zararı nedir?

Dirençle kandırılmış bir aracı satın alan kişi, gösterge panelinde hiçbir arıza ışığı yanmadığı için aracının son derece güvenli olduğunu zanneder ancak asıl büyük felaket yeni bir kaza anında ortaya çıkar.

Araç şiddetli bir çarpışma yaşadığında, bilgisayar sistemi hava yastıklarını patlatmak için komut gönderir fakat ortada patlayacak bir hava yastığı yoktur, sadece kablonun ucuna takılmış minik bir direnç vardır. Sonuç olarak hava yastıkları açılmaz ve hem sürücü hem de yolcular ölümcül yaralanmalarla karşı karşıya kalır. Kısacası bu işlem, doğrudan insan hayatıyla oynamaktır.

Aracı alırken direnç olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Dışarıdan bakarak veya sadece arabanın kontağını çevirip ışıklara güvenerek bir aracın dirençle kandırılıp kandırılmadığını anlamanız ne yazık ki imkânsızdır çünkü sistem kusursuz çalışıyormuş gibi görünür. Bu sinsi hileyi ortaya çıkarmanın tek yolu, işini gerçekten hakkıyla yapan, profesyonel cihazlara sahip bir oto ekspertiz merkezine gitmektir.

Uzman ekspertizler, gelişmiş arıza tespit cihazlarıyla aracın beynine bağlanarak parametreleri kontrol ederler. Gerekli durumlarda ise direksiyon göbeğini, torpido kapaklarını veya emniyet kemeri direklerini sökerek fiziki bir inceleme yaparlar ve o bölgede gizlenmiş olan direnci kendi gözleriyle bulurlar. Bu nedenle ikinci el araç alırken mutlaka güvendiğiniz, detaylı inceleme yapan bir ekspertiz servisiyle çalışmanız hayati önem taşır.