El Salvador Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye Geliyor

Bitcoin'e olan düşkünlüğü ile tanınan El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'ye geldi. Bukele'nin ziyareti esnasında kripto paralar hakkında görüşmeler yapılması da bekleniyor.

Öncü kripto para birimi Bitcoin’e neredeyse takıntılı diyebileceğimiz, 6,5 milyon nüfusa sahip El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, alışılagelmişin dışındaki siyasi kişiliği ve Bitcoin alanında attığı adımlarla sık sık gündeme geliyor. Bir ara Twitter profiline “Dünyanın en havalı diktatörü” yazan Bukele; El Salvador’u dünyada Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ve şimdilik tek ülke yapması ve ülkenin aktif yanardağlarından elde edilen enerjiyle Bitcoin madenciliği cihazlarına enerji kaynağı sağlayacağını paylaşmasıyla oldukça konuşulmuştu.

Son olarak ülkede hiç vergi alınmayacak, sıfır emisyonsuz bir Bitcoin şehri kurulacağını açıklayan ve bu açıklaması büyük ilgi gören Bukele’nin Türkiye’ye geleceği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bukele, 19-21 Ocak’ta Türkiye’de olacak.

Ziyaret esnasında bazı metinlerin imzalanabileceği konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak olan bu ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ve El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin bütün yanlarıyla ele alınarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bukele’nin en başta Orta Amerika bulunmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği ve bunlar hakkında fikir alışverişinin yapılacağı Türkiye ziyareti esnasında, iki ülke arasındaki zemin ve hukuku güçlendirmesi muhtemel çeşitli metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Bukele’nin Türkiye ziyaretinde kripto paralar üzerine konuşulması da oldukça olası, hatta kaçınılmaz gibi duruyor.

Bukele, Türkiye'den ilk tweet'ini paylaştı:

Türkiye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün (20 ocak) görüşecek olan Bukele, Twitter üzerinden bir paylaşım ile ülkemize geldiğini duyurdu. Bukele bu haberi paylaşırken geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada epey konuşulan 'komik' bir gündeme de gönderme yapmayı ihmal etmedi.