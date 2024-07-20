El Salvador’un kripto varlıklara olan düşkünlüğüne hepimiz aşinayız. Bu içerikte El Salvador’un dünyanın ilk kripto para şehri olacak olan Bitcoin City projesinden bahsedeceğiz.

El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Öyle ki, ülke kaynaklarının bir kısmını Bitcoin’e yatırım yapmak için kullanmış ve büyük kâr elde etmişti.

Bu cesur adımı takiben, şimdi de dünyanın ilk kripto para şehri olacak olan Bitcoin City projesi ile küresel sahnede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2021 yılında duyurulan projenin Conchagua yanardağının eteğinde yer alması planlanıyor.

El Salvador’un doğusunda yer alan bu bölgeye kurulacak olan şehrin, enerji ihtiyaçlarını yanardağdan elde edilecek jeotermal enerji ile karşılaması ve böylece sürdürülebilir bir yaşam sunması planlanıyor.

Projenin en büyük hedefininse, Bitcoin ve blok zinciri teknolojisinin potansiyelini göstermek ve bu alanda yeniliklere öncülük etmek olduğu belirtiliyor.

Ek olarak, Bitcoin City'nin vergisiz bir bölge olması planlanıyor ve bu sayede bir vergi cenneti olması amaçlanıyor.

Bitcoin City'de modern bir altyapı ve çeşitli sosyal hizmetler sunulması da planlanıyor.

Eğitim, sağlık, kültür ve eğlence alanlarında kapsamlı tesislerin inşa edileceği, aynı zamanda, kripto para ve blok zinciri teknolojisi konusunda eğitim programları ve yenilikçi projeler için bir merkez olma hedefi olduğu söyleniyor.

Bu sayede, Bitcoin City'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve bu alanda küresel bir çekim merkezi hâline gelmesi amaçlanıyor.

Görünen o ki, Bitcoin City'nin kurulması, El Salvador ekonomisi için de büyük bir dönüşüm potansiyeli taşıyor.

Proje, yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi hedefleyerek, şehirde oluşturulacak iş imkanları, artan turizm potansiyeli ve yenilikçi projelerle, ülkenin ekonomik büyümesine ve uluslararası alanda tanınmasına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Tabii bazı eleştiriler de var!

Bitcoin City sıra dışı bir proje olarak bazı fırsatlar barındırsa da bazı zorlukları ve eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Bitcoin'in volatil doğası ve kripto para piyasalarındaki belirsizlikler, projenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Ek olarak, France 24 tarafından yapılan habere göre, projenin duyurulmasının ardından 2 sene geçmesine rağmen henüz bir girişim yapılmadı.

Aynı haberde, Bitcoin City'nin finansmanı için öngörülen 1 milyar dolarlık Bitcoin tahvillerinin de henüz piyasaya sürülmediği belirtiliyor.

Bunlarsa projeyi duyuran ve gecikmeler olsa da projenin tamamlanacağını söyleyen devlet başkanı Nayib Bukele’yi eleştiri oklarının hedefi yapıyor.

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