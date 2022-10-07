Electronic Arts, Origin'in yerine geçecek olan EA isimli yeni uygulamasını Windows PC'ler için yayınladı. Tamamen ücretsiz olan uygulama, oyuncular için dikkat çekici bazı özellikler sunuyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts, bundan 2 yıl önce tüm oyuncuları ilgilendiren bir açıklama yapmıştı. Yapılan bu açıklamada, şirketin 10 yılı aşkın zamandır kullanılan istemcisi "Origin"in fişinin çekileceği ve yerine yepyeni bir yazılım yayınlanacağı duyurulmuştu. Şimdiyse beklenen oldu ve Electronic Arts, bir süredir Beta sürümde olan yeni istemcisini resmen yayınladı.

Electronic Arts tarafından yapılan resmi açıklamada, "EA" ismi verilen yeni uygulamanın bugüne kadarki en hafif istemci olduğu ifade edildi. Uygulamanın sunduklarından da bahseden şirket, macOS işletim sistemine sahip oyuncuların ise Origin kullanmaya devam edeceğini söyledi. Gelin hep birlikte, EA uygulamasına yakından bakalım.

EA, oldukça basit bir arayüze sahip

EA uygulaması, oldukça basit ve sade bir arayüze sahip. Bu durum, pek çok oyuncu için tercih nedeni olacak gibi görünüyor. Öyle ki uygulamanın sol tarafında oyunların yer aldığı bir bölüm var. Bu bölümde daha önceden yüklenen EA oyunları listeleniyor. Ayrıca yeni bir oyun satın alınmak istendiğinde de bu bölüm kullanılıyor. Sağ tarafta ise kullanıcıların profil sayfalarına ulaşmalarını sağlayacak bir bölüm ve bu bölümün hemen altında da arkadaşlar menüsü yer alıyor. EA oyunlarından gelen yeni haberler ise uygulamanın ortasına yerleştirilmiş durumda. Uygulama dilinin İngilizce, uygulamada kullanacağınız para biriminin ise Türk lirası olduğunu belirtelim.

Uygulama, Electronic Arts'tan satın alınan tüm oyunları bir araya getiriyor ve oyunların buradan yönetilmesini sağlıyor. Öyle ki oyun güncellemeleri ve kütüphaneye de EA üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca oyun güncellemeleri de yine bu uygulama üzerinden yapılacak. EA'nın etkileyici bir özelliği ise oluşturulan hesabın Steam, Xbox veya PlayStation gibi diğer platformlardaki hesaplarla bağlanabiliyor oluşu. Hesap bağlama işlemini gerçekleştiren oyuncular, diğer platformlardaki arkadaşlarını da EA uygulaması üzerinden görüntüleyebilecekler. Aynı oyunlara sahip olan kullanıcılar, anında birlikte oyun oynamaya başlayabilecekler.

Windows bilgisayarlar için geliştirilen yeni uygulamayı indirmek isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.