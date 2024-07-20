Son dönemlerde gündemimizden düşmeyen elektrikli araçların batarya ömrü en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Eğer elektrikli araç hakkında bilgi edinmek, satın almadan önce kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorsanız okumaya devam edin.

Elektrikli araçlarla ilgili en çok merak edilenlerden birisi batarya kullanım ömrü…

Birçok kullanıcıyı arafta bırakan batarya teknolojisi, gerçekten de ne kadarlık bir ömür vaat ediyor?

Elektrikli araçların batarya ömrü, teknolojiye ve kullanım koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Ancak genel olarak modern elektrikli araç bataryaları için bir süre söyleyecek olursak tüm kaynakların belirttiği 8 ila 12 yıldır. Bu süre zarfında da genellikle 100,000 ila 150,000 mil (160,000 ila 240,000 km) arasında bir mesafe kat edebilirler​.

Örneğin, dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden biri olan CATL, yeni geliştirdiği lityum demir fosfat (LFP) bataryaların 1.5 milyon kilometre (yaklaşık 1 milyon mil) ve 15 yıl garantiye sahip olduğunu belirtiyor.​

Bu tür uzun ömürlü bataryalar özellikle ticari araçlarda, otobüslerde ve ağır yük taşıyan kamyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bugün satılan tüm elektrikli araçlar neredeyse 161 bin km garanti içeriyor.

Batarya ömrünü maksimize etmek için tabii ki bazı önemli kullanım ipuçları var. Gelin detaylarıyla ele alalım.

İlk olarak zaman, bataryanın ömrünü etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Zaman içinde bataryada arızalanmalar meydana gelebiliyor. Bunun için uzun yıllar geçse de önüne geçmek şimdilik mümkün gibi durmuyor.

Bataryayı tamamen boşaltmamak, %20'nin altına düşürmemek ve %80'in üzerine şarj etmemek de bataryanın uzun ömürlü olmasını sağlar.

Garip ama hava koşulları da etkileyen faktörlerden birisi.

Elektrikli araçlarda termal yönetim sistemleri yer alıyor. Araç park halindeyken ekstrem hava koşulları da aracın batarya ömrünü olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bütün bunların temelinde aslında zamana bağlı bozulmalar var. Yani araç kullanılmasa da zaman içinde batarya kalitesinde bir düşüş yaşanacak.

Ama tabii ki bataryayı olumsuz olarak etkileyecek en büyük sebebi söyleyecek olursak bataryayı tamamen boşaltıp tamamen doldurmak olduğu demeden geçemeyiz.

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