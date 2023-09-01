MINI, sevilen crossover otomobili Countrman'i elektriklendirdi. Tasarım açısından büyük değişimler yaşamayan otomobil, en çok da kabin tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

BMW'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren MINI, bugün düzenlediği bir etkinlik ile yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Crossover model olarak bilinen Countryman'in elektrikli versiyonu ile karşımıza çıkan şirket, hayranlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira yeni elektrikli MINI, oldukça şık görünüyor ve etkileyici özelliklerle donatıldı.

MINI Countryman'in elektrikli versiyonu ile başlayalım. Tasarım açısından selefine benzerlik gösteren elektrikli Countryman, ölçüleri açısından biraz daha büyük. Kapalı ızgarası ve şerit LED aydınlatma ile çevrelenmiş farları, MINI'nin o alıştığımız tasarım dilini ilk bakışta hissettiriyor.

Karşınızda MINI Countryman

Aracın arkasına baktığımızda da büyük bir değişim göremiyoruz. Yine de dikey olarak yerleştirilmiş arka aydınlatmanın dokusu değiştirilmiş durumda.

Elektrikli MINI Countryman'in iç kısmına baktığımızda dikkat çekici bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Bağımsız bir gösterge ekranı içermeyen otomobil, orta konsolda bulunan dairesel yapıdaki 9.44 inç boyutlu dijital ekran ile hem araçla ilgili bilgiler hem de multimedya deneyimi sunuyor. Ön konsolu kumaşla kaplayıp bunu ambiyans aydınlatma ile eşleştiren crossover, hoş bir hissiyat uyandırıyor. MINI'nin gençlere odaklanan bir otomobil olduğunu düşünecek olursak, bunun doğru bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

MINI Countryman, kaput altında 201 beygir gücü ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 462 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, şehir içi için oldukça yeterli. "E" ve "SE ALL4" olarak isimlendirilen iki versiyon olarak satışa sunulacak elektrikli Countryman'in SE ALL4 versiyonu, 5,6 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu versiyonun maksimum hızı 180 km/s olarak açıklandı.

Elektrikli MINI Countryman, yıl sonuna doğru seri üretime geçecek. Almanya'da üretilecek otomobilin, önümüzdeki yıl Türkiye'ye de gelmesini bekliyoruz.