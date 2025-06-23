Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobillerin menzilleri hakkında yanıltıcı reklam yapıldığı gerekçesiyle ceza verildiğini açıkladı. Ceza miktarı 15,8 milyon TL.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltmaya yönelik reklamlara düzenli olarak cezalar kesiyordu. Şimdi ise elektrikli otomobiller ile ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık, X üzerinden yaptığı açıklamada elektrikli otomobillerde tüketicileri yanıltmaya yönelik reklamlar tespit edildiğini ve ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre çoğunluğu otomobillerle alakalı olan 103 dosya değerlendirmeye alındı, 92’si mevzuata aykırı bulundu. Bu kapsamda hem reklam durdurma cezası hem de para cezası kesildi.

Menzil konusunda yanıltıcı reklamlara 15,8 milyon TL ceza verildi

Bakanlığın aktardığına göre yapılan incelemelerde elektrikli otomobillerin menzilleri hakkında yanıltıcı reklamlar yapıldığı sonucuna varıldı. Özellikle laboratuvar ortamında elde edilen WLTP menzil verilerine dikkat çeken bakanlık, gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığını ve yanıltıcı olduğunu belirterek toplamda 15,8 milyon TL ceza kesildiğini ifade etti.

Bakanlık, tüketicilerin aldatılmasını önleme amacıyla gerekli kuralları da paylaştı. Buna göre reklamlarda menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği açıkça belirtilecek. Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği de açıkça reklamda söylenecek. Ayrıca hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi de tüketiciyle paylaşılacak.

Ticaret Bakanlığı, 2025 genelinde toplamda 838 dosya incelediğini ve 753’ünün mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğini de ekledi. Yıl genelinde kesilen toplam ceza miktarı ise 141,1 milyon TL olarak açıklandı.