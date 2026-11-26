Volkswagen Grubu ve Elli, çift yönlü V2G şarj çözümüyle elektrikli araç sahiplerine yıllık 720 euro gelir sağlıyor.

Volkswagen Grubu ve enerji iştiraki Elli, elektrikli araçları enerji şebekesine dahil eden Almanya’nın ilk kitlesel Vehicle-to-Grid (V2G) şarj çözümünü aralık ayında piyasaya sürüyor. Volkswagen, CUPRA ve Škoda müşterilerine KDV ve kargo dahil 1.995 euroya sunulacak Elli BiDi Charger, araç sahiplerine yılda 720 euroya varan gelir imkânı sağlıyor.

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The Mobility House Energy iş birliğiyle geliştirilen sistem, şarj cihazı, elektrik tarifeleri ve kurulum süreçlerini tek çatıda birleştiriyor. Elli CEO’su Giovanni Palazzo, bu hamleyle e-mobiliteyi daha erişilebilir kıldıklarını ve Almanya'nın ardından diğer Avrupa pazarlarına da açılacaklarını belirtiyor.

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Şebekeye bağlı kaldıkça kazandıran sistem

11 kW güce sahip kompakt DC şarj cihazı Elli BiDi Charger, 400V ve 800V araç mimarilerini destekleyerek batarya ile şebeke arasında çift yönlü enerji akışı sağlıyor. Sistem kapsamında kullanıcılar, araçları şarj cihazına bağlı kaldığı her saat için 0,24 euro bonus kazanıyor. Ayda 250 saatlik kullanımla bu kazanç aylık 60 euroya, ilk yılda ise 720 euroya ulaşıyor. "V2G Flow" ve "V2G Return" elektrik tarifeleriyle desteklenen süreç, mobil uygulama üzerinden otomatik olarak yönetiliyor.

Sistemden yararlanmak isteyen kullanıcıların ön kayıt yaptırarak uyumlu bir akıllı sayaç kurulumu gerçekleştirmesi ve dijital ön kontrolü tamamlaması gerekiyor. Avrupa genelinde 1 milyondan fazla MEB platformlu aracın uyumlu olduğu teknolojide Elli, enerjiyi doğrudan evlerde kullanmayı sağlayan Vehicle-to-Home (V2H) çözümünü de 2027 yılında sunmayı hedefliyor.