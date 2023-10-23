1 Kasım'dan itibaren elektronik ortamda oluşturulacak olan ilanlar için EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) kurulacak. Sistem, e-Devlet ile entegre çalışacak ve en çok da konut satışlarını etkileyecek.

Son yıllarda Türkiye'nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satış yapmak için e-ticarete yönelmiş olması, bu alanda yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmeye geliyor. Bu düzenlemelerin en sonuncusu ise 1 Kasım tarihinden itibaren devreye girecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) olacak. EİDS, özellikle de konut satışları için kritik önem arz edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı oldu. Sistemin nasıl işleyeceğini açıklayan Özelmacıklı, düzenleme ile ilgili bilgilerin 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bir toplantıda, bizzat bakanlık yetkilileri tarafından açıklandığını söyledi.

Kimlik doğrulaması geliyor

Yeni kurulacak sistemle ilgili bilgi veren Özelmacıklı, “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik doğrulama yapılabilmesi için bir portal görevi görecek. Bu portal vasıtasıyla e-Devlet üzerinden kimlik, unvan ve şirket yetkilisi doğrulaması yapılacak. EİDS portalının yazılımına ilişkin çalışmaların en kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Buna göre de 1 Kasım itibariyle, ilan girişlerinde artık kimlik doğrulaması bağlamış olacak” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin 2 adımda gerçekleşeceğini ifade eden Özelmacıklı, ikinci adımda ise yetki doğrulaması çalışmalarının başlayacağını belirtti. Burada da ilana konu olan taşınmazın ilana konulabilmesi için ilanı yayınlayacak kişinin mülk sahibi, birinci dereceden akrabası, eşi ya da bu kişinin yetkilendirdiği bir aracı olup olmadığı kontrol edilecek. İlan platformları da sistemlerini buna göre entegre edecek.

Düzenleme ile birlikte sektörde şeffaflık artarken alıcıların da korunması amaçlanıyor. Üstelik yeni düzenleme ile birlikte sahte ilanların görülme oranının da ciddi oranda düşmesi bekleniyor.