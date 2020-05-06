Elisa Testi Nedir? Koronavirüs Nasıl Tespit Edilecek?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girdiğimizi açıkladı. Virüsü taşısa bile herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenleri tespit edebilmek için Elisa testleri uygulanacak. Peki Elisa testi nedir, belirti göstermeyenler nasıl tespit ediliyor?

Koronavirüs salgınında en riskli durum, kişilerin virüse sahip olup belirti göstermemesi olarak görülüyor. Ne yazık ki virüsü taşıyanların bir kısmı, herhangi bir belirti göstermeden taşıyıcı konumuna geçebiliyor. Böyle bir durumda risk grubundaki hastalar, bu sessiz taşıyıcılardan virüsü kaparak Covid-19 hastası oluyorlar. İşte söz konusu “sessiz hastaların” tespiti için de ELISA testi adı verilen bir yöntem kullanılıyor.

Koronavirüs salgınından önce de farklı salgınlarda gizli hastaları bulmak için kullanılan ELISA testleri, Türkiye’de salgının ikinci döneminde kullanıma girecek. Bu sayede belirti göstermeyen, dolaşım halindeki koronavirüs taşıyıcıları tespit edilerek önlemlerin artırılması planlanıyor. Peki ELISA testleri nedir, sıradan koronavirüs testlerinden ne farkı var?

ELISA testi nedir?

Yaygın olarak AIDS tanısında kullanılan ELISA testi, hepatit, kızamık, kızamıkçık, herpes gibi farklı salgınlar için de kullanılan bir yöntemdir. İngilizce açılımı olan “Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay” kelimelerinin kısaltmasıyla bilinir.

Salgın hastalıklar haricinde bazı hormon testleri, bağışıklık sistemine bağlı hastalıklar ve romatizmal durumları tespit etmek için de bir dizi ELISA tahlilleri yapılır. Belirtisiz enfeksiyonları araştırmak, tanı koymak ve hastalığın yayılması veya ilerlemesini engellemek adına uygulanır.

ELISA yöntemi nedir?

Farklı hastalıklar, enfeksiyonlar için yapılan çeşitli ELISA testlerini mümkün kılan bu yöntem, antijen ve antikor reaksiyonlarını tespit etmeyi sağlayan tekniklere ve tahlil yöntemlerine verilen genel isimdir.

ELISA yönteminde araştırılacak antikor ve antijenler enzimlerle işaretlenir. Bu sayede yapılan gözlemler sırasında renkli enzimler, reaksiyonları görünür kıldığı için söz konusu hastalık tespit edilebilir.

ELISA yönteminin sıradan koronavirüs testlerinden ne farkı var?

Bu yöntemle daha çok numune, daha seri ve kısa sürede sonuç verebilir. Dolayısıyla bazı durumlarda sonuçlara ulaşılması saatler süren standart koronavirüs testlerinden daha avantajlıdır. Ayrıca ELISA ile koronavirüs taşıyan ancak belirti göstermeyen kişiler de tespit edilebilir.

Koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı için ülkemizde ELISA testleri 6 Mayıs itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Salgının seyrini değiştirme potansiyeli bulunan taşıyıcıları tespit etmek için ELISA testleri kilit bir rol üstlenmektedir.