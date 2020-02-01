Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Elon Musk, bugün neredeyse herkesin bildiği birçok şirkete sahip. Musk, bu girişimlerinden hiçbirindeyse güllerle bezeli yollardan geçmedi, birçok kez sorunla karşılaştı. Ancak ünlü iş insanı, bu hataların bir gereklilik olduğunu düşündü.

Forbes’a göre 34,8 milyar dolarlık bir servete sahip olan, dünyanın en zengin 28. insanı Elon Musk, Tesla Cybertruck’ın tanıtımı sırasında çok büyük “talihsizlikler” yaşamıştı. Aracın güvenliğini göstermek için yapılan testte, taşın atıldığı her iki cam da paramparça olmuştu. Bunlar, ürününü tanıtmak isteyen bir girişimcinin başına gelmesini isteyeceği en son şeydi belki de.

Ancak yaşanan bu talihsizlikler, bir anda gerek ana akım medyanın gerekse sosyal medyanın gündemine oturmuş ve ilgisini çekmişti. Yani yaşanan tüm bu olayların tamamen talihsizlik olduğunu söylememiz yanlış olur.

Elon Musk’ın hataya bakışı

Aslına bakılırsa ünlü milyarder, bu hatayı en başından öngörmüştü. Inc’den Marcel Schwantes’a göre Musk, projeyi başlatırken “oldukça büyük bir tevazu” göstermişti. Norveç’te düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Musk “Hatalı olduğunuzu benimsemeniz gerekiyor. Hedefiniz, daha az hatalı olmak” ifadelerini kullanmıştı.

Musk, hatalar ve sorunlarla ilgili olarak ise şunları dile getiriyor: “Bir şirketi kurduğunuzda orada birçok iyimserlik ve her şeyin güzel olacağına dair düşünceler vardır. İlk başta mutluluk çok yüksektir. Daha sonra sorunlarla karşılaşırsın ve mutluluk, sürekli olarak azalır. Birçok acıyla birlikte yaşarsın. Ancak hatalarından ders çıkarırsan bir çıkış yolu bulursun. En sonunda başarırsan mutluluğa tekrar kavuşursun”

İyi düşünülmüş eleştirilerin de oldukça değerli olduğunu ifade eden Musk, “Genellikle arkadaşlarınız, neyin yanlış olduğunu biliyordur. Ancak sizi üzmek istemedikleri için size söylemek istemezler” diyor. Musk, yapılan geri dönüşlerle aynı fikirde olmasanız bile ne söylediklerini dikkatlice dinlemeniz gerektiğini de ifade ediyor.

Kısacası Musk, başarıya gidilen yolda karşılaşılan hataların bir gereklilik olduğunu düşünüyor ve “başarısızlık bir seçenektir. Eğer ki bir şeyler başarısız olmuyorsa yeterince yenilikçi değilsiniz demektir” diyor.