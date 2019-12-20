Elon Musk'tan Güldüren, Photoshop'lu Cybertruck Paylaşımı

Tesla'nın yeni pick-up'ı Cybertruck, gündemden düşmek bilmiyor. Şimdi de Elon Musk, photoshop yaptığı Cybertruck'la Twitter'daki takipçilerini tebessüm ettirdi.

Otomobil tutkunlarının bir süredir dilinden düşürmediği Tesla, kasım ayı sonunda Cybertruck isimli yeni pick-up modelini tanıttı. Elon Musk tarafından tanıtılan araç, tüketicilerin beğenisini kazanırken bir anda gündeme oturdu. Kimileri bu araçla ilgili daha farklı tasarımlar hazırlarken kimileri de aracın aerodinamiğinin nasıl olduğunu anlamaya çalıştı. Tesla'nın heyecan uyandıran yeni aracı, 2021 sonlarında yollara inecek.

Elon Musk'ı tüm dünya tanıyor. Renkli bir kişiliğe sahip olan Musk, hemen her güncel olaydan kendisine bir pay çıkarmayı başarıyor. Üstelik Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar da kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Şimdi yine bir Elon Musk klasiği yaşandı. Tesla Cybertruck'a photoshop yapan Musk, takipçilerini tebessüm ettirdi.

İşte Elon Musk'ın "Sanat hareket ediyor" açıklamasıyla paylaştığı o tweet

İlk bakışta bu görselden bir çıkarım yapamamış olabilirsiniz. Şöyle ki; Cybertruck'ın trafikte çekilmiş olan görüntüsü, 7 Aralık'ta yine Twitter üzerinden paylaşıldı. Yani aracın arka kısmına yapıştırılmış olan muz, aslında orada yoktu. Bu muzun hikayesi ise yakın geçmişte yaşanan bir olaya dayanıyor. Bir sanatçı, duvarın üzerine yapıştırdığı muzu 120 bin dolara satmayı başarmıştı. Elon Musk, bu photoshop'lu görsel ile bir reklam fırsatını daha kaçırmamış oldu.

Bu paylaşımın ilginç yanı ise bir süre sonra kaldırılmış olması. Aslına bakacak olursak Elon Musk, zaman zaman bu tarz espritüel paylaşımlar yapıyor ve takipçilerini güldürüyor. Ancak Elon Musk bu kez, paylaştığı bu tweet'i kaldırmayı tercih etti. Musk, söz konusu paylaşımı neden kaldırdığına dair yeni bir açıklama da yapmadı.

7 Aralık'ta yolda görülen Cybertruck'ın orijinal paylaşımı ise şöyle