Elon Musk, Eski Twitter'ın Kirli Çamaşırlarını İfşa Ediyor!

Elon Musk gündemden düşmeye pek niyetli değil gibi görünüyor. Twitter’ın yeni sahibi olan ünlü milyarder, şirketin önceki yönetiminin yolsuzluğa bulaştığını ortaya koyan şirket e-postalarını, bir gazeteci araçlığıyla paylaştı.

Twitter’ı satın almasıyla birlikte ‘ifade özgürlüğü’ vaadi veren ve bu sebeple eleştiri yağmuruna tutulan Elon Musk, TSI bu sabah saatlerinde kendisinden önceki Twitter yönetiminin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye başladı. ABD’deki son zamanların en büyük yolsuzluk iddialarından biri ortaya atıldı.

Elon Musk'ın ulaştığı bilgiler, bizzat kendisine ilettiği Matt Taibbi isimli bir araştırmacı gazeteci tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Taibbi, Twitter’ın Musk’tan önceki yöneticilerinin bulaştığı büyük bir yolsuzluğu ifşa etti. Gelin olayın detaylarına birlikte göz atalım:

Musk, gazeteci Taibbi aracılığıyla ‘Twitter Belgeleri’ adını verdiği ifşaatları paylaştı

Toplamda 33 tweet'ten oluşan zinciri yayınlayan gazeteci Taibbi, Twitter’ın ilk kurulurken ki konseptinin ‘insanlara fikirlerini anında, bir bariyer olmadan paylaşma gücü vermek’ olduğunu hatırlattı.

Ancak zaman geçtikçe mecburen birkaç bariyer eklenmeye başladığını biz de zaman içerisinde gördük. En büyük örneklerinden biri henüz çok yakın zamanda yaşanan ABD seçimi hadisesi. Bildiğiniz gibi bu seçimlerde Twitter, Trump’ı platformdan uzaklaştırmış ve ambargo uygulamıştı.

ABD Seçim Komitesi bu durumun seçimi etkileyen bir durum olmadığına karar vermişti ve bunu atlatmıştık. Şimdi ortaya çıkan belgelerde ise işin gerçekten skandal boyutunda olduğunu öğrendik.

Musk’ın yayınladığı belgelerde yer alanlara göre Twitter, 2020 ABD seçimlerinin kaderini değiştirebilecek bir sansür uygulamış:

Belgelerde yer alana göre 2020 yılının seçim döneminde Trump’a ambargo uygulayan Twitter, aynı zamanda Biden’a dezavantaj yaratabilecek engelleri de ortadan kaldırmış. Twitter’ın Musk’tan önceki yöneticileri, o zaman New York Post’da yayınlanan ve aktif ABD başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı ilgilendiren negatif yönde bir habere erişim engeli getirmiş.

Twitter’ın normalde erişim engeli getirmek gibi bir yetkisi yok ancak bunu, sonradan eklenen ‘Hack vasıtasıyla ele geçirilen belgelerin paylaşılmasının Twitter kurallarına aykırı olması’ ilkesine dayanarak yapmışlar.

14 Ekim 2020’de New York Post’ta yayınlanan haberdeki ifşalar, Hunter Biden’ı içeriyordu. Taibbi’nin yazdığına ve paylaştığına göre Twitter yöneticileri arasındaki yazışmalarda bu habere dair linklerin ve görüntülerin kaldırıldığını belirtiyorlar.

Musk, saat 5 sularında attığı gönderide ifşaların devamının yarın geleceğini de belirtti:

Elon Musk’ın Twitter yönetimini eleştiri yağmuruna tutan eski Twitter çalışanları ve yöneticileri de görünüşe göre o kadar da masum değilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.