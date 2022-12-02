Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı haftada platformdaki nefret söylemlerinin %260 arttığı ortaya çıktı. Musk ise tam tersine nefret söylemlerinin düştüğünü iddia ediyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından ortalık kelimenin tam anlamıyla savaş yerine dönmüştü. Şirketteki çalışanları teker teker kovan Musk, mavi tiki ücretli yapmış ve Twitter’dan banlanan pek çok kullanıcıyı affetmişti.

Musk her ne kadar platformda nefret söylemlerini azaltıp ifade özgürlüğünün önünü açacağını söylese de yayınlanan raporlar tam tersini gösteriyor.

Nefret söylemleri %260 arttı

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından düzenlenen araştırma, Kasım ayının 18’i ile 24 arasındaki tüm tweetler incelendiğinde platformun nefret söylemlerinin %260 oranında arttığını ölçtü. Sadece 1 haftada platformdaki N-kelimesi 30,546 kez kullanılırken eşcinsel erkeklere edilen küfürlerin ve hakaretlerin oranı %91 arttı. Transseksüel bireylere edilen hakaretler %63 artarken Latin kökenlilere yapılan sözlü saldırılar ise %64 oranında arttı.

Üstelik tüm bunların üzerinde 24 Kasım tarihinde Elon Musk’ın Twitter üzerinden nefret söylemlerini 1/3 oranında azalttığını belirtmesi de tartışmaları alevlendirdi. Musk her ne kadar platformda ifade özgürlüğünün önünü açıp nefret söylemlerini engelleyeceğini belirtse de pek çok Twitter kullanıcısı Musk’ın Kanye West’i banlaması gibi olaylarla kullanıcıların gözünü boyadığını ve aslında nefret söylemlerini engellemediğini iddia ediyor.

Ayrıca Musk, bugün yaptığı bir paylaşım ile Twitter’daki nefret söylemi oranlarının hâlâ düşüşte olduğunu belirtti. Twitter Safety hesabı üzerinden haftalık olarak nefret söylemi raporlarını yayınlayacaklarını belirtti. Twitter CEO’sunun paylaşımının altında ise pek çok Twitter kullanıcısı, ırkçı ve cinsiyetçi söylemler nedeniyle Twitter’dan banlanan kullanıcıların geri döndüğünü ve bunun haksızlık olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

Peki sizce Twitter’daki nefret söylemi azalıyor mu yoksa artıyor mu?