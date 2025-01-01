Elon Musk, X'teki kullanıcı adını değiştirdi. Yeni kullanıcı adı ile aynı isimdeki kripto para bir günde %1200 değer kazandı.

21. yüzyılın en başarılı ve en tartışmalı iş insanı konumunda bulunan Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki kullanıcı adını ve profil resmini değiştirdi. An itibarıyla Musk'ın X'teki kullanıcı adı Kekius Maximus oldu. Profil fotoğrafında ise elinde PlayStation oyun kolu DualSense bulunan gladyatör kıyafeti giymiş kurbağa kurgu karakter Pepe bulunuyor.

Kekius kelimesinin kendi başına bir anlamı bulunmuyor. Başındaki kısmın oyuncular arasında bir gülme ifadesi olan "Kek"e referans verdiği, "ius" kısmının latinceye benzetme çabası olduğu tahmin ediliyor. Maximus ise Gladyatör filmindeki baş karakterin ismi.

Elon Musk yüzünden Kekius Maximus, yüzde 1206 değer kazandı

Elon Musk, profilinde neden böyle bir değişikliğe gittiğine dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak daha önce de benzer sürpriz çıkışlarından tecrübe ettiğimiz kadarıyla söz konusu değişikliğin kripto para piyasalarına etki etmesi son derece olası.

CoinMarketCap'e baktığımızda Kekius Maximus ismindeki kripto para tokenin son 24 saatte yüzde 1206 değer kazandığını görüyoruz. Musk'ın daha önce de küçük hacimli kripto paralarda bu şekilde manipülasyonlara neden olduğunu görmüştük. Sizlere tavsiyemiz, kısa sürede böyle büyük hareketler görülen kripto paralarda büyük çöküşlerin olabileceğini unutmamanız.