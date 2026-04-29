Elon Musk'tan OpenAI Hakkında Zehir Zemberek Açıklama: "Fikri Ben Buldum, İsmini Ben Koydum, Sam Altman Yağmaladı"

Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında başlayan davada Elon Musk çarpıcı iddialarda bulunmaya devam ediyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknoloji dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Elon Musk, yapay zekâ devi OpenAI’a açtığı davada âdeta ortalığı karıştırdı.

Musk’a göre OpenAI, başlangıçtaki “insanlık yararına” misyonundan saparak kâr odaklı bir yapıya dönüştü. Üstelik bu dönüşüm, kamuya ve bağış ruhuna ihanet anlamına geliyor.

“Şirketin fikri tamamen bana aitti”

Mahkemede konuşan Musk, OpenAI’ın sadece destekçisi değil, kurucusu ve mimarı olduğunu savundu. İsmini koyduğunu, ilk kadroyu oluşturduğunu ve başlangıç finansmanını sağladığını belirtti.

Musk'a göre OpenAI en başından beri hayır kurumu olarak planlanmış bir projeydi ama Sam Altman, OpenAI'ın kuruluş amacına ihanet etti.

OpenAI cephesinden sert yanıt

OpenAI tarafı ise bu söylemlere katılmıyor. Şirketin CEO’su Sam Altman ve Başkanı Greg Brockman adına konuşan avukatlar, Musk’ın aslında en başından beri şirketin kâr amaçlı bir yapıya dönüşmesini istediğini iddia ediyor.

Onlara göre Musk, OpenAI’ın başına geçme fırsatını yakalayamayınca yön değiştirdi. Hatta 2023’te kendi yapay zekâ girişimi olan xAI’yı da bu yüzden kurarak rekabete dâhil oldu.

Musk'ın davadaki talepleri neler?

Musk’ın talepleri oldukça iddialı:

  • OpenAI ve yatırımcılarından Microsoft dahil olmak üzere toplam 150 milyar dolar tazminat
  • Şirketin yeniden tamamen kâr amacı gütmeyen bir yapıya dönmesi
  • Altman ve Brockman’ın görevden alınması

Yani özetle davanın sonucu yalnızca tarafları değil, yapay zekâ sektörünün geleceğini de etkileyecek gibi.

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

