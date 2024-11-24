Biz Bu Filmi Daha Önce Görmüştük: Elon Musk, MSNBC'nin "Kaç Para" Olduğunu Sordu

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Biz Bu Filmi Daha Önce Görmüştük: Elon Musk, MSNBC'nin "Kaç Para" Olduğunu Sordu
Comcast'ın satmayı planladığı medya organı MSNBC'ye Elon Musk talip olabilir.

Ülkemizde de bilinen popüler medya organı MSNBC'nin satışı son günlerde Comcast'in gündeminde yer alıyor. Telekomünikasyon devi olan Comcast, popüler medya organları olan CNBC ve MSNBC'yi ve çeşitli kablo tv kanallarını SpinCo adlı yeni bir firma bünyesine aktarıyor. Bu kanallar ve platformlar, Comcast'ın NBC yayın ağından da çıkarılacak. 

Bu noktada firmanın nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bilinmiyor. Comcast şimdilik bu medya organları satmayı planlamadığını açıklamış olsa da tartışmaların ve söylentilerin önünü kesemedi. Bu noktada işin içine şaka yollu da olsa Elon Musk dahil oldu.

"Kaç para?"

Elon Musk, liberal eğilimi ile bilinen MSNBC için şaka yollu olarak topa girmeyi ihmal etmedi. İlk olarak Donald Trump Jr., MSNBC'nin transferi ile ilgili olarak Musk'ı etiketleyerek "Hey @elonmusk aklıma gelmiş geçmiş en komik fikir geldi!!" şeklinde bir paylaşım yaptı. Musk ise cevap olarak "Kaç para?" diye sordu. Trump Jr ise "Yani çok fazla olamaz. Reytinglere bak." şeklinde cevap verdi.

Her ne kadar şimdilik bu durum bir şaka gibi görünüyor olsa da, işin içine Elon Musk girdiğinde her şey bir anda ciddi hâle gelebiliyor. Twitter'ı satın almadan önce de Musk, "Belki de Twitter'ı satın alırım" şeklinde bir şaka yapmış, sonrasında da 44 milyar dolara platformu satın almıştı. 
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Kaynak : https://gizmodo.com/musk-teases-buying-msnbc-how-much-does-it-cost-2000528698
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