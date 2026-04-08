Elon Musk, Sam Altman'ı Kovdurmak İçin OpenAI'a Dava Açtı

Elon Musk, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Greg Brockman’ın görevden alınması için dava kapsamında resmi talepte bulundu. 27 Nisan’da başlayacak kritik süreçte Musk, OpenAI’nin nonprofit sözünü bozduğunu iddia ederken şirketten sert yanıt geldi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Elon Musk ile OpenAI arasındaki gerilim artık iyice büyümüş durumda. Daha önce sözlü atışmalar ve karşılıklı suçlamalarla gündeme gelen ikili, şimdi doğrudan mahkeme salonunda karşı karşıya geliyor. Üstelik bu kez mesele sadece para ya da rekabet değil; şirketin en tepesindeki isimlerin geleceği söz konusu.

Musk’ın son hamlesi, mahkemeden OpenAI’nin CEO’su Sam Altman başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin görevden alınması talebi oldu. Bu da işin seyrini tamamen değiştirebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Musk, artık OpenAI yönetimini hedef alıyor

Mahkemeye sunulan belgelerde Musk’ın avukatları, Sam Altman’ın nonprofit yönetim kurulundan çıkarılmasını, ayrıca hem Altman’ın hem de Greg Brockman’ın şirket içindeki görevlerinden alınmasını istiyor. Yani Musk, OpenAI’nin tepe yönetimini doğrudan hedef almış durumda.

Bununla da sınırlı değil. Musk cephesi, OpenAI’ın yeniden kuruluş amacına dönerek kâr amacı gütmeyen bir yapıya geçmesi gerektiğini savunuyor. İddiaya göre Musk, yıllar önce yaptığı yatırımı tam olarak bu sözlere güvenerek gerçekleştirmişti.

“Kandırıldım” diyen Musk’a OpenAI’den sert cevap

Elon Musk, OpenAI’a yaklaşık 38 milyon dolar bağış yaptığını ve bu süreçte şirketin kendisini yanılttığını öne sürüyor. Ona göre OpenAI, başlangıçta verdiği sözleri tutmadı ve zamanla tamamen farklı bir yapıya dönüştü.

OpenAI ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirkete göre Musk’ın bu hamlesinin arkasında rekabeti yavaşlatma isteği ve kişisel motivasyonlar var. Hatta yapılan açıklamada Musk’ın bu süreci “ego ve kıskançlıkla” yürüttüğü bile ima edildi.

Gözler 27 Nisan’da: Teknoloji dünyasının en büyük davalarından biri olabilir

Bu büyük çekişmenin en kritik aşaması ise çok yakında başlıyor. Dava sürecinde jüri seçimi 27 Nisan’da ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayacak. Bu tarih, teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Öte yandan Musk’ın daha önceki başvurularında OpenAI ve yatırımcılarından 134 milyar dolara kadar tazminat talep ettiği de biliniyor. Eğer süreç Musk lehine sonuçlanırsa, bu dava teknoloji tarihine geçebilir.

