Elon Musk'ın Sam Altman'a Karşı Başlattığı "OpenAI" Davası Başladı

Elon Musk'ın OpenAI CEO'su Sam Altman'a açtığı OpenAI davası başladı. Musk, OpenAI'a yaptığı yatırımın farklı amaçlarda kullanıldığını iddia ediyor.

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında süren dava başladı.

Duruşmada kürsüye çıkan Musk, OpenAI’ın kuruluş amacına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Kâr değil, denge unsuru olacaktı”

Musk, ifadesinde OpenAI’ı kurarken temel motivasyonunun Google’a karşı bir denge unsuru oluşturmak olduğunu söyledi. Hatta bu fikrin, Google kurucu ortağı Larry Page ile yaşadığı bir tartışmanın ardından şekillendiğini belirtti. Page’in kendisine “insan yanlısı” olduğu için eleştirel bir ifade kullandığını aktaran Musk, bu tartışmanın ardından yapay zekâ alanında farklı bir yol izlemeye karar verdiğini anlattı.

“İsteseydim baştan kâr amaçlı bir şirket kurabilirdim ama bunu tercih etmedim.” diyen Musk, OpenAI’ın başlangıçta kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak tasarlandığını söyledi.

“Küçük bir ticari yapıya karşı değildim”

Musk, tamamen ticari bir yapıya dönüşmeye karşı olduğunu ancak sınırlı bir kâr amaçlı yapılanmaya baştan itiraz etmediğini de ifade etti.

Bu noktada kullandığı “Kuyruk köpeği sallamamalıydı” benzetmesi, salondaki en dikkat çekici anlardan biri oldu. Yani Musk’a göre ticari yapı, asıl misyonun önüne geçmemeliydi.

Davanın asıl sebebi 38 milyon dolar

Davanın merkezinde ise Musk’ın OpenAI’a yaptığı yaklaşık 38 milyon dolarlık katkı bulunuyor.

Musk, bu bağışın ticari amaçlar doğrultusunda kullanıldığını ve bunun kuruluş ilkelerine aykırı olduğunu iddia ediyor. OpenAI ise bu suçlamaları sert bir şekilde reddediyor.

Duruşma öncesinde açıklama yapan OpenAI cephesi, davayı “temelsiz bir taciz kampanyası” olarak nitelendirdi. Şirket, mahkemede hem gerçeklerin hem de hukukun kendi tarafında olduğunu savunuyor.

Gözler duruşmanın devamında olacak

İki teknoloji devinin karşı karşıya geldiği bu dava, yalnızca tarafları değil, yapay zekânın geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Tüm gözler mahkemeden çıkacak kararda...