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Elon Musk Şimdi de SpaceX ile Tesla'yı Birleştirmeyi Planlıyor Olabilir: Peki Neden?

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Tesla'nın son çeyrek kazanç toplantısında Elon Musk, SpaceX ve Tesla arasındaki artan iş birliklerine dikkat çekerek iki şirketin birleşme ihtimaline yönelik soruları geçiştirse de analistler bu hamlenin an meselesi olduğunu düşünüyor.

Elon Musk Şimdi de SpaceX ile Tesla'yı Birleştirmeyi Planlıyor Olabilir: Peki Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk, sahibi olduğu dev şirketleri bir araya getirme alışkanlığını bir adım öteye taşıyabilir.

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Hatırlanacağı üzere bu yılın başlarında Musk’ın uzay şirketi SpaceX, yapay zeka şirketi xAI’ı (yeni adıyla SpaceXAI) 1,25 trilyon dolarlık devasa bir anlaşmayla bünyesine katmıştı. SpaceX adı altında yoluna devam eden bu ortak yapı, yaz aylarında 75 milyar dolarlık rekor bir halka arz (IPO) gerçekleştirmiş olsa da hisse senetleri o tarihten bu yana düşüş trendini sürdürüyor.

İçerikten Görseller

Elon Musk Şimdi de SpaceX ile Tesla'yı Birleştirmeyi Planlıyor Olabilir: Peki Neden?
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Elon Musk net bir "hayır" cevabı veremedi

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Bu gelişmelerin ardından piyasalardaki beklenti, Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla ile SpaceX’i birleştirebileceği yönünde yoğunlaştı. Zaten iki şirket şu anda Teksas’taki "Terafab" adlı devasa çip fabrikası ortaklığı ve SpaceXAI’ın Grok sohbet botunun Tesla araçlarına entegrasyonu gibi birçok alanda dirsek teması hâlinde çalışıyor.

Yeni düzenlenen Tesla kazanç çağrısında analistlerin birleşme konusundaki ısrarlı soruları karşısında Musk, net bir "hayır" yanıtı vermekten kaçındı. Musk, iki şirket arasındaki kesişim noktalarının arttığını ve Terafab projesinin devasa bir boyuta ulaştığını kabul etse de kazanç çağrılarında şirket birleşmelerinin konuşulamayacağını belirterek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.

Tesla, özellikle yapay zekâ yatırımları nedeniyle bu yıl 25 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı öngörüyor. Bu yüksek mali taahhüt, geçtiğimiz çeyrekte şirketin serbest nakit akışının negatif bölgeye geçmesine sebep oldu. Rakamları savunmak adına konuşan Musk, ekibine harcamaları "savurganlık yapmadan olabildiğince hızlı" gerçekleştirmeleri talimatını verdiğini ifade etti.

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Tesla Elon Musk

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