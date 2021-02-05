Elon Musk, SN9 Fırlatması Hakkında Soruları Yanıtadı

SpaceX'in son dönemde sayılarını iyice sıklaştırdığı Starship prototipi fırlatmalarının sonuncusu, büyük bir patlama ile sonuçlanmıştı. Her şeye rağmen iyi bir fırlatma olarak nitelendirilen SN9 prototipi fırlatması sonrası Elon Musk, fırlatmayla ilgili bazı soruları yanıtladı.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, son dönemlerde şirketin insanlı görevler kapsamında en önemli projesi olan Starship üzerinde çalışıyor. Arka arkaya gerçekleştirilen prototip fırlatmalarının kimi başarıyla sonuçlanırken kimileri ise dev patlamalara sahne oluyor.

Geçtiğimiz günlerde fırlatılan SN9 prototipi de başlangıçta oldukça iyi ilerleyen bir fırlatma gerçekleştirmişti. Ancak iniş sırasında oldukça kritik olan dönüş manevrasını gerçekleştiremeyen SN9, sıradaki prototip olan SN10'un yakınlarında yere çakılarak patladı. Dönüş manevrasının gerçekleşememesinin sebebi ise ikinci motorun manevra sırasında ateşlenememesi olarak açıklandı.

Elon Musk patlama sonrası Twitter'dan gelen bazı soruları cevapladı:

Elon Musk'ın ne kadar aktif bir Twitter kullanıcısı olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Musk, Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevaplamaya da hayli mesai harcıyor. SN9 prototipinin patlaması sonrası da gelen soruları cevaplayan Musk, 'Neden iniş sırasında üç yerine iki motor ateşleyerek riskli hareket ettiklerini' soran bir takipçisine 'Çok aptaldık' cevabını verdi. Tabii ki bu cevabın son derece 'ironik' bir cevap olduğunu da söylemek gerekir.

Starship, 3 motorlu bir tasarıma sahip ve haklı olarak akıllara 'motorlardan birinin sorun çıkarması durumunda kullanılmak üzere üç motorun da ateşlenmesi, sorun olmaması durumunda ise motorlardan birinin tekrar deaktif edilmesi daha mantıklı olmaz mıydı?' sorusu geliyor.

Ancak tabii ki bu sorunun Musk'ın verdiği 'Çok aptaldık' yanıtından daha farklı bir cevabı da var. Her ne kadar Starship'in tasarımında üç motor yer alsa da SpaceX şu an için daha güvenli ve yavaş inişler gerçekleştirmek için çalışıyor.

Üç dev roket motorunun birlikte çalışmasının ise genel olarak çok daha agresif inişlere sebep olacağı düşünülüyor. Bunun bir diğer sebebi ise SpaceX'in raptor motorlarının henüz gelişme aşamasında olması ve stabil performans sergilememeleri. Ancak Musk yine de bu türden bir senaryo için üç motorun da aktif edilmemesinin bir hata olduğunu düşünüyor.