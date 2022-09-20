Ehliyet Alırken Emniyet Kemeri Simülasyonu Zorunlu Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyonu verilmesi zorunlu hale getirildi. Yeni dönem, 2024 yılında başlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, henüz ehliyet sahibi olmayan ancak ehliyet almayı düşünen tüm vatandaşları ilgilendiren bir karar yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, tüm sürücü adaylarına direksiyon eğitimi verilmeden önce emniyet kemeri simülasyonu verilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre böyle bir karar alınmasının nedeni, vatandaşı emniyet kemerine alıştırmak. Sürücü adayları, bu karar sonrası emniyet kemeri kullanmamanın doğuracağı sonuçlar için bilinçlendirilmiş olacaklar.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şöyle:

MADDE 1- 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Emniyet kemeri simülasyon eğitimi

MADDE 16/A- (1) Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.”

Bu karar, Yönetmeliğe göre bu karar, yayım tarihinden 2 yıl sonra, yani 20 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

Peki neden böyle bir karar alındı?

Emniyet kemerinin ne denli önemli olduğunun aslında tartışılacak pek de bir yanı yok. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Teşkilatı internet sitesinde yer alan bilgilere göre(*) emniyet kemeri kullanmak, ağır yaralanma riskini otomobillerde yüzde 45, kamyonette ise yüzde 60 azaltıyor. Ölümlü kazalarda ise emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8'i yara bile almıyor.

TÜİK'in yayınladığı 2021 Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ne(**) baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sayısının 187 bin 963 olduğunu görüyoruz. Bu kazaların bilançosu ise 5 bin 362 ölü, 274 bin 615 yaralı olarak kayıtlara geçti. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaşması, bu tablonun iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Emniyet kemeri takmamanın cezası ne kadar?

Trafikte emniyet kemeri kullanımı, Türkiye'deki herkes için zorunlu. Bu kurala uyulmadığında, 2022 yılı için 196 TL ceza uygulanıyor. İlk 15 gün ödeme yapılması durumunda yüzde 25 indirim yapılıyor. Bu indirimle ödenecek ceza, 147 TL'ye düşüyor...

Emniyet kemeri simülasyonlarından bir örnek:

(*): Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

(**) Kaynak: TÜİK